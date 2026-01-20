Следователи провели обыски по делу мэра Звездного Городка

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Следователи в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве, возбужденного в отношении мэра подмосковного Звездного Городка Евгения Баришевского, провели обыски, выемки и допросы, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
"По уголовному делу следователем проведены обыски, выемки, допросы. Продолжается сбор и закрепление доказательств", - сказала Врадий.
Во вторник в Тверском суде Москвы сообщили РИА Новости, что суд отклонил ходатайство следователя о помещении под стражу мэра подмосковного Звездного Городка Евгения Баришевского по делу о взятке, избрав ему домашний арест.
По информации сайта администрации городского округа Звездный Городок, 44-летний Баришевский занял пост его главы в октябре 2022 года, до этого был, в частности, депутатом Мособлдумы и руководителем администрации городского округа Орехово-Зуево.
В Звездном Городке расположен Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, где космонавты проходят подготовку к полетам и реабилитацию после них, проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по пилотируемой космонавтике.