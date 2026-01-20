Следователи провели обыски по делу мэра Звездного Городка

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Следователи в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве, возбужденного в отношении мэра подмосковного Звездного Городка Евгения Баришевского, провели обыски, выемки и допросы, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

В Звездном Городке расположен Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, где космонавты проходят подготовку к полетам и реабилитацию после них, проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по пилотируемой космонавтике.