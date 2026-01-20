https://ria.ru/20260120/zhitel-2069109421.html
Житель Тулы получил штраф за сравнение звезды на городской елке с воровской
Житель Тулы получил штраф за сравнение звезды на городской елке с воровской - РИА Новости, 20.01.2026
Житель Тулы получил штраф за сравнение звезды на городской елке с воровской
Житель Тулы в соцсетях сравнил восьмиконечную звезду на городской елке со "звездой воров" - символикой АУЕ*, для наглядности опубликовав фото запрещенного... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T17:45:00+03:00
2026-01-20T17:45:00+03:00
2026-01-20T17:45:00+03:00
тула
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063229740_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_031777cac8df64a7141eb70a686f678c.jpg
https://ria.ru/20250512/shtraf-2016403906.html
тула
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063229740_19:0:2686:2000_1920x0_80_0_0_25253bf0da441b821209245215b3b2d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тула, россия, происшествия
Тула, Россия, Происшествия
Житель Тулы получил штраф за сравнение звезды на городской елке с воровской
Житель Тулы получил штраф 1,5 тыс руб за сравнение звезды на елке с воровской
ТУЛА, 20 янв – РИА Новости. Житель Тулы в соцсетях сравнил восьмиконечную звезду на городской елке со "звездой воров" - символикой АУЕ*, для наглядности опубликовав фото запрещенного символа в комментариях, за что получил штраф в 1,5 тысячи рублей, говорится на сайте Зареченского районного суда Тулы.
"В социальной сети "ВКонтакте" на странице группы "Подслушано в Туле" он (осужденный – ред.) увидел "пост с фотографией" о новой новогодней елке на пл. Ленина и обратил внимание, что на новой елке будет установлена восьмиконечная звезда, которая напоминает восьмиконечную звезду "Роза ветров", "Звезда воров". После чего ведя дискуссию в комментариях под данным постом, в подтверждение своего мнения и чтобы остальные участники дискуссии с ним согласились… в ответах пользователям он выложил фотографию символики "восьмиконечной розы ветров "А.У.Е.*", - говорится в судебном постановлении.
Уточняется, что спустя три дня фигурант удалил комментарий с фотографией запрещенного символа. В суде вину за пропаганду символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) он признал и в содеянном раскаялся.
"Признать… виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей", - сообщается на сайте суда.
Постановление вступило в законную силу 13 января 2026 года.
* экстремистское движение, запрещено в РФ.