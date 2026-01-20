Житель Тулы получил штраф за сравнение звезды на городской елке с воровской

ТУЛА, 20 янв – РИА Новости. Житель Тулы в соцсетях сравнил восьмиконечную звезду на городской елке со "звездой воров" - символикой АУЕ*, для наглядности опубликовав фото запрещенного символа в комментариях, за что получил штраф в 1,5 тысячи рублей, говорится на сайте Зареченского районного суда Тулы.

"В социальной сети "ВКонтакте" на странице группы "Подслушано в Туле" он (осужденный – ред.) увидел "пост с фотографией" о новой новогодней елке на пл. Ленина и обратил внимание, что на новой елке будет установлена восьмиконечная звезда, которая напоминает восьмиконечную звезду "Роза ветров", "Звезда воров". После чего ведя дискуссию в комментариях под данным постом, в подтверждение своего мнения и чтобы остальные участники дискуссии с ним согласились… в ответах пользователям он выложил фотографию символики "восьмиконечной розы ветров "А.У.Е.*", - говорится в судебном постановлении.