Житель Тулы получил штраф за сравнение звезды на городской елке с воровской - РИА Новости, 20.01.2026
17:45 20.01.2026
Житель Тулы получил штраф за сравнение звезды на городской елке с воровской
Житель Тулы получил штраф за сравнение звезды на городской елке с воровской

ТУЛА, 20 янв – РИА Новости. Житель Тулы в соцсетях сравнил восьмиконечную звезду на городской елке со "звездой воров" - символикой АУЕ*, для наглядности опубликовав фото запрещенного символа в комментариях, за что получил штраф в 1,5 тысячи рублей, говорится на сайте Зареченского районного суда Тулы.
"В социальной сети "ВКонтакте" на странице группы "Подслушано в Туле" он (осужденный – ред.) увидел "пост с фотографией" о новой новогодней елке на пл. Ленина и обратил внимание, что на новой елке будет установлена восьмиконечная звезда, которая напоминает восьмиконечную звезду "Роза ветров", "Звезда воров". После чего ведя дискуссию в комментариях под данным постом, в подтверждение своего мнения и чтобы остальные участники дискуссии с ним согласились… в ответах пользователям он выложил фотографию символики "восьмиконечной розы ветров "А.У.Е.*", - говорится в судебном постановлении.
Уточняется, что спустя три дня фигурант удалил комментарий с фотографией запрещенного символа. В суде вину за пропаганду символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) он признал и в содеянном раскаялся.
"Признать… виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей", - сообщается на сайте суда.
Постановление вступило в законную силу 13 января 2026 года.
* экстремистское движение, запрещено в РФ.
ТулаРоссияПроисшествия
 
 
Заголовок открываемого материала