В США произошло землетрясение, которое встревожило ученых

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Сильное землетрясение поразило побережье Орегона, спровоцировав ощутимые толчки. Судя по Сильное землетрясение поразило побережье Орегона, спровоцировав ощутимые толчки. Судя по прогнозам , это — только начало.

Тревоги добавляет предупреждение ученых: на планете назревает катастрофическое событие.

Почти 500 километров

Землетрясение магнитудой 6.0 произошло в Тихом океане на прошлой неделе. По данным Геологической службы США, эпицентр сейсмологического явления зафиксирован в 306 километрах к западу от города Кус-Бей с населением порядка 16 тысяч человек. Согласно многочисленным сообщениям жителей Орегона, сильное сейсмическое событие ощущалось даже в Портленде, в 482 километрах от эпицентра землетрясения в море.

Последние толчки произошли в районе плиты Хуан-де-Фука, которая находится в зоне субдукции Каскадия — линии разлома протяженностью почти 1100 километров у западного побережья Северной Америки.

Ожидается катастрофа

По данным Геологической службы США, вероятность того, что в течение следующей недели в этом районе произойдет еще одно сильное землетрясение магнитудой более 5.0, составляет 1 к 50. Однако в настоящее время катастрофического разрыва вдоль этой линии разлома не предвидится — по оценкам специалистов, вероятность такого события составляет менее одного процента.

Исследование, проведенное в апреле 2025 года, показало: к 2100-му наверняка произойдет колоссальное землетрясение в зоне Чиксулуба.

Вызовет настоящую катастрофу в США

Дело в том, что в зоне субдукции Каскадия у Западного побережья США тектоническая плита Хуан-де-Фука заходит под Северо-Американскую литосферную плиту.

Вместо того чтобы двигаться постепенно и плавно, плиты застревают — на протяжении столетий накапливается напряжение. Когда оно наконец высвобождается, происходит мощное землетрясение. Но поскольку линия разлома проходит под водой, толчки также воздействуют на Тихий океан, вызывая гигантские волны.

Если произойдет землетрясение магнитудой от 8,0 до 9,0, то 30-метровое мегацунами уничтожит большую часть западного побережья — береговая линия мгновенно опустится почти на два метра.

"Можете себе представить, что во время следующего землетрясения, когда земля уйдет под воду, вам за считаные минуты придется столкнуться с повышением уровня моря, эквивалентным нескольким столетиям", — рассказала профессор Тина Дурэ.

"Это, несомненно, станет катастрофой для США", — добавила она.

За 30 минут не оставило в живых никого

Последнее крупное землетрясение в зоне Тихоокеанского огненного кольца произошло 26 января 1700 года. По оценкам историков и ученых, его магнитуда составила 9,0. Оно вызвало огромной силы цунами, которое разрушило деревню Пачена-Бей в Британской Колумбии.

Согласно записям о произошедшем, всего через 30 минут после землетрясения на берег обрушились волны высотой до 30 метров, не оставившие в живых никого. В то время прибрежная инфраструктура была практически неразвита и не могла пострадать. Сейчас в регионе сосредоточено множество критически важных систем, которые могут быть затоплены.

И хотя субдукция Каскадия остается спокойной уже 300 лет, в этом спокойствии есть нечто, пугающее ученых. По оценкам, раз в 400-600 лет в этой зоне происходит сильное землетрясение. С момента последнего прошло уже 325 лет, а значит, все ближе дата возможной глобальной катастрофы.

Можем справиться, работая сообща

Начинает казаться, что общество совершенно не защищено от природных катаклизмов. Несмотря на это, по мнению профессора Дурэ, совсем отчаиваться не стоит.