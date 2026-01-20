У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано утром во вторник в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По ее информации, подземный толчок силой до 3-4 баллов ощутили в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.