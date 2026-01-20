https://ria.ru/20260120/zemletryasenie-2068923986.html
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано утром во вторник в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 20.01.2026
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0
