Рейтинг@Mail.ru
"Наверняка выстрелит". Слова Зеленского о новом оружии поразили японцев - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/zelenskiy-2069106333.html
"Наверняка выстрелит". Слова Зеленского о новом оружии поразили японцев
"Наверняка выстрелит". Слова Зеленского о новом оружии поразили японцев - РИА Новости, 20.01.2026
"Наверняка выстрелит". Слова Зеленского о новом оружии поразили японцев
Читателей японской газеты Sankei Shimbun разозлило заявление Владимира Зеленского о новой системе ПВО с использованием БПЛА-перехватчиков. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T17:37:00+03:00
2026-01-20T17:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
америка
владимир зеленский
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066598096_0:42:2000:1168_1920x0_80_0_0_e048511d1b704c943679eda02cc95b8e.jpg
https://ria.ru/20260120/rossiya-2069091708.html
https://ria.ru/20260120/rossiya-2069054900.html
https://ria.ru/20260120/zelenskiy-2069058177.html
украина
россия
америка
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066598096_101:0:1878:1333_1920x0_80_0_0_5503d3e16e1454f1947dea1688001758.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, америка, владимир зеленский, сергей лавров, нато, япония
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Америка, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Япония

"Наверняка выстрелит". Слова Зеленского о новом оружии поразили японцев

© AP Photo / Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Читателей японской газеты Sankei Shimbun разозлило заявление Владимира Зеленского о новой системе ПВО с использованием БПЛА-перехватчиков.
"Здорово, очередной выкидыш украинской пропаганды. Все эти якобы новые системы ПВО на раз вычисляются российскими вооруженными силами и долго не проживут. Говорить они умеют красиво, но вот с реализацией вопросики. Лучше бы уже грамотный план прекращения огня разработали", — написал один комментатор.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Россия проиграет". На Западе рассказали о стратегическом плане по Украине
Вчера, 16:51
"Господин Зеленский, вы продолжаете сражаться за чужой счет. Как долго вы намерены это делать? Надеюсь, вы прислушаетесь к предложению Америки и пойдете на уступки", — отметил другой.
"Кто проспонсирует эту хваленую новую систему ПВО Украины? Прекрасная, прекрасная идея, наверняка выстрелит (шутка)", — иронично добавил еще один пользователь.
"О господи, опять болтовня. Владимир Зеленский, не стыдно от того, что единственное препятствие к миру на Украине — это вы сами? Даже ваши европейские сторонники сейчас на диво молчаливы. Вероятно, уже ведут полноценный диалог с Москвой", — заключили читатели.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Уже невозможно". В Раде сделали громкое заявление о переговорах с Путиным
Вчера, 15:01
Зеленский 19 января объявил о намерении создать новую систему противовоздушной обороны с использованием БПЛА-перехватчиков.
В начале января Зеленский потребовал, чтобы Европа отдала Украине запасы ракет для комплексов ПВО. Уже 16 января он сообщил, что получил "серьезный пакет", но не уточнил, откуда именно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Зеленский рассказал, сколько денег Украина потеряла за ночь
Вчера, 15:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАмерикаВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала