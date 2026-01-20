"Наверняка выстрелит". Слова Зеленского о новом оружии поразили японцев

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Читателей японской газеты Sankei Shimbun разозлило заявление Владимира Зеленского о новой системе ПВО с использованием БПЛА-перехватчиков.
"Здорово, очередной выкидыш украинской пропаганды. Все эти якобы новые системы ПВО на раз вычисляются российскими вооруженными силами и долго не проживут. Говорить они умеют красиво, но вот с реализацией вопросики. Лучше бы уже грамотный план прекращения огня разработали", — написал один комментатор.
"Кто проспонсирует эту хваленую новую систему ПВО Украины? Прекрасная, прекрасная идея, наверняка выстрелит (шутка)", — иронично добавил еще один пользователь.
"О господи, опять болтовня. Владимир Зеленский, не стыдно от того, что единственное препятствие к миру на Украине — это вы сами? Даже ваши европейские сторонники сейчас на диво молчаливы. Вероятно, уже ведут полноценный диалог с Москвой", — заключили читатели.
Зеленский 19 января объявил о намерении создать новую систему противовоздушной обороны с использованием БПЛА-перехватчиков.
В начале января Зеленский потребовал, чтобы Европа отдала Украине запасы ракет для комплексов ПВО. Уже 16 января он сообщил, что получил "серьезный пакет", но не уточнил, откуда именно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
