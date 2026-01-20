Смоленские предприятия получили от ФРП займы на 6,7 млрд рублей

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Федеральный Фонд развития промышленности за время деятельности в Смоленской области профинансировал 21 промышленный проект, сумма займов оставила 6,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба облправительства.

Общий бюджет этих проектов на смоленских предприятиях с учетом финансирования инвесторов достиг 10,7 миллиарда рублей.

Как отмечается в сообщении, из общего числа проектов уже запущены 12 новых или модернизированных производств. Так, в конце 2025 года в индустриальном парке "Феникс" в Смоленске начало работу производство сельхозтехники для кормления и содержания крупного рогатого скота. Планируется, что после выхода на проектную мощность предприятие будет ежегодно выпускать до 300 единиц такой техники и займет до четверти объема производства в соответствующем сегменте российского рынка. Федеральный фонд развития промышленности выделил на реализацию проекта заем в размере 180 миллионов рублей, еще 20 миллионов рублей предоставил Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства.

В свою очередь, "Рославльский вагоноремонтный завод" с помощью кредита ФРП создал комплекс для выпуска вагонов-цистерн и полувагонов. Годовая производительность составит 2 тысячи вагонов-цистерн и 3,5 тысячи полувагонов. Всего в развитие предприятия инвестировано 2,7 миллиарда рублей, из которых 2 миллиарда - льготный заем федерального ФРП.

Также вяземская компания "Лава" создала и позднее расширила производство семислойных стретч-пленок мощностью 38 тысяч тонн в год. В реализацию проекта инвестировано более 800 миллионов рублей, из которых 399 миллионов рублей займов предоставил федеральный ФРП.