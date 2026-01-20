Рейтинг@Mail.ru
Смоленские предприятия получили от ФРП займы на 6,7 млрд рублей - РИА Новости, 21.01.2026
Смоленская область
Смоленская область
 
20:20 20.01.2026 (обновлено: 09:57 21.01.2026)
Смоленские предприятия получили от ФРП займы на 6,7 млрд рублей
Смоленские предприятия получили от ФРП займы на 6,7 млрд рублей - РИА Новости, 21.01.2026
Смоленские предприятия получили от ФРП займы на 6,7 млрд рублей
Федеральный Фонд развития промышленности за время деятельности в Смоленской области профинансировал 21 промышленный проект, сумма займов оставила 6,7 миллиарда... РИА Новости, 21.01.2026
смоленская область, василий анохин, фонд развития промышленности, смоленск
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Фонд развития промышленности, Смоленск
Смоленские предприятия получили от ФРП займы на 6,7 млрд рублей

ФРП профинансировал в Смоленской области 21 промышленный проект

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Федеральный Фонд развития промышленности за время деятельности в Смоленской области профинансировал 21 промышленный проект, сумма займов оставила 6,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба облправительства.
Общий бюджет этих проектов на смоленских предприятиях с учетом финансирования инвесторов достиг 10,7 миллиарда рублей.
Как отмечается в сообщении, из общего числа проектов уже запущены 12 новых или модернизированных производств. Так, в конце 2025 года в индустриальном парке "Феникс" в Смоленске начало работу производство сельхозтехники для кормления и содержания крупного рогатого скота. Планируется, что после выхода на проектную мощность предприятие будет ежегодно выпускать до 300 единиц такой техники и займет до четверти объема производства в соответствующем сегменте российского рынка. Федеральный фонд развития промышленности выделил на реализацию проекта заем в размере 180 миллионов рублей, еще 20 миллионов рублей предоставил Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства.
В свою очередь, "Рославльский вагоноремонтный завод" с помощью кредита ФРП создал комплекс для выпуска вагонов-цистерн и полувагонов. Годовая производительность составит 2 тысячи вагонов-цистерн и 3,5 тысячи полувагонов. Всего в развитие предприятия инвестировано 2,7 миллиарда рублей, из которых 2 миллиарда - льготный заем федерального ФРП.
Также вяземская компания "Лава" создала и позднее расширила производство семислойных стретч-пленок мощностью 38 тысяч тонн в год. В реализацию проекта инвестировано более 800 миллионов рублей, из которых 399 миллионов рублей займов предоставил федеральный ФРП.
"Федеральный Фонд развития промышленности – один из наиболее мощных инструментов поддержки, которые помогают региону реализовывать крупные инвестиционные проекты. За последние три года смоленские компании привлекли более 5 миллиардов рублей льготного финансирования. В Смоленской области эффективно работает региональный Фонд развития промышленности. В 2025 году он достиг исторических показателей – 1,2 миллиарда рублей инвестировано в развитие промышленности региона", - приводится в сообщении комментарий губернатора Смоленской области Василия Анохина.
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинФонд развития промышленностиСмоленск
 
 
