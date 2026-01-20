Королев определил задачи развития ОЭЗ "Завидово" в Тверской области

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Задачи по развитию особой экономической зоны (ОЭЗ) "Завидово" в Тверской области определил временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев, сообщает пресс-служба облправительства.

Приоритеты и цели были сформированы на совещании регионального правительства, оно прошло во вторник. По словам врио губернатора, сейчас на площадке расширяется спектр объектов и активностей для туристов.

"В настоящее время в Конаковском округе развивается круглогодичный курорт мирового уровня. Проект получил высокую оценку президента Российской Федерации и по праву считается флагманским. Его дальнейшее развитие в рамках национального проекта “Туризм и гостеприимство” считаю нашим приоритетом", – приводит пресс-служба слова Королева.

В ноябре 2025 года врио главы региона вместе с представителями Минэкономразвития России и "ВЭБ.РФ" открыл вторую очередь курорта. Так, начали работу центр водных развлечений и три новых комфортабельных отеля. За счет этого на курорте создали свыше 1100 номеров, 900 новых рабочих мест. Планируется, что в 2026 году Завидово примет более 1 миллиона туристов. Отмечается, что в прошлом году здесь уже побывало около 1 миллиона человек.

Дальнейшее развитие курорта связано с созданием логистического узла, который объединит возможности водного, железнодорожного и автомобильного транспорта. Ключевым элементом этой инфраструктуры выступает порт "Завидово" с вокзалом: в навигационный период 2024-2025 годов здесь было совершено порядка 80 судозаходов и принято более 11 тысяч пассажиров.

Королев назвал необходимой проработку функционального наполнения комплекса с учетом потребностей водных туристов. Врио главы региона поручил представить предложения по размещению в здании вокзала необходимой инфраструктуры, в частности точек питания и туристско-информационных площадок.

Также на совещании обсуждался ввод железнодорожной ветки протяженностью почти 12 километров до Завидово, подготовительные работы к ее строительству уже начались.