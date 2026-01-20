Рейтинг@Mail.ru
Королев определил задачи развития ОЭЗ "Завидово" в Тверской области - РИА Новости, 20.01.2026
19:44 20.01.2026
Королев определил задачи развития ОЭЗ "Завидово" в Тверской области
Королев определил задачи развития ОЭЗ "Завидово" в Тверской области

Виталий Королев определил задачи по развитию ОЭЗ "Завидово" в Верхневолжье

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВрио губернатора Тверской области Виталий Королев определил ключевые задачи по развитию особой экономической зоны "Завидово"
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев определил ключевые задачи по развитию особой экономической зоны Завидово - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев определил ключевые задачи по развитию особой экономической зоны "Завидово"
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Задачи по развитию особой экономической зоны (ОЭЗ) "Завидово" в Тверской области определил временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев, сообщает пресс-служба облправительства.
Приоритеты и цели были сформированы на совещании регионального правительства, оно прошло во вторник. По словам врио губернатора, сейчас на площадке расширяется спектр объектов и активностей для туристов.
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Виталий Королев вручил ключи от новой квартиры семье из аварийного жилья
30 декабря 2025, 16:06
"В настоящее время в Конаковском округе развивается круглогодичный курорт мирового уровня. Проект получил высокую оценку президента Российской Федерации и по праву считается флагманским. Его дальнейшее развитие в рамках национального проекта “Туризм и гостеприимство” считаю нашим приоритетом", – приводит пресс-служба слова Королева.
В ноябре 2025 года врио главы региона вместе с представителями Минэкономразвития России и "ВЭБ.РФ" открыл вторую очередь курорта. Так, начали работу центр водных развлечений и три новых комфортабельных отеля. За счет этого на курорте создали свыше 1100 номеров, 900 новых рабочих мест. Планируется, что в 2026 году Завидово примет более 1 миллиона туристов. Отмечается, что в прошлом году здесь уже побывало около 1 миллиона человек.
Дальнейшее развитие курорта связано с созданием логистического узла, который объединит возможности водного, железнодорожного и автомобильного транспорта. Ключевым элементом этой инфраструктуры выступает порт "Завидово" с вокзалом: в навигационный период 2024-2025 годов здесь было совершено порядка 80 судозаходов и принято более 11 тысяч пассажиров.
Королев назвал необходимой проработку функционального наполнения комплекса с учетом потребностей водных туристов. Врио главы региона поручил представить предложения по размещению в здании вокзала необходимой инфраструктуры, в частности точек питания и туристско-информационных площадок.
Также на совещании обсуждался ввод железнодорожной ветки протяженностью почти 12 километров до Завидово, подготовительные работы к ее строительству уже начались.
Королев подчеркнул: развитие комплекса "Завидово" соответствует задачам президента России Владимира Путина по увеличению турпотока. Он отметил, что на этой территории формируют современное пространство не только для отдыха, но и для жизни, работы, обучения и профессионального образования. Врио главы региона поручил оперативно решать все вопросы, которые влияют на практическую реализацию проектов.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Королев обозначил ключевые задачи в развитии промышленности Верхневолжья
13 января, 15:25
 
Тверская областьРоссияЗавидовоВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Виталий КоролевКоролев
 
 
Заголовок открываемого материала