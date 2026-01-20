Рейтинг@Mail.ru
Захарова пошутила над американским журналистом на пресс-конференции Лаврова - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 20.01.2026 (обновлено: 13:21 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/zakharova-2069012376.html
Захарова пошутила над американским журналистом на пресс-конференции Лаврова
Захарова пошутила над американским журналистом на пресс-конференции Лаврова - РИА Новости, 20.01.2026
Захарова пошутила над американским журналистом на пресс-конференции Лаврова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над американским журналистом, которому дали возможность задать вопрос главе российского... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T13:12:00+03:00
2026-01-20T13:21:00+03:00
в мире
сша
америка
россия
мария захарова
сергей лавров
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_1c4d02373b27afeb02e5d3be406fab19.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2069009555.html
сша
америка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_103:0:1143:780_1920x0_80_0_0_bd3b0ac8b5877d56d98daf553a42e92b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, америка, россия, мария захарова, сергей лавров, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
В мире, США, Америка, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Захарова пошутила над американским журналистом на пресс-конференции Лаврова

Захарова пошутила над журналистом CNN на пресс-конференции Лаврова

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над американским журналистом, которому дали возможность задать вопрос главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову на пресс-конференции по итогам российской дипломатии в 2025 году, передает корреспондент РИА Новости.
Мария Захарова, учитывая большое число вопросов о США, предложила предоставить слово представителю американских СМИ.
"Учитывая вопросы про США, думаю, было бы справедливо дать возможность задать вопрос представителю Америки. Я вижу CNN - да, пожалуйста", - сказала она.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров, осмотрев зал, обратился к журналисту, поинтересовавшись, разрешили ли ему прийти на мероприятие.
Затем Захарова вновь обратилась к корреспонденту, указав на его место в зале и предложив задать вопрос, отметив его очевидное удивление происходящим.
"Вот, второй ряд. Вы не верите своему счастью? Пожалуйста, задавайте вопрос", - сказала Захарова.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров считает, что Британию не следует называть великой
Вчера, 13:00
 
В миреСШААмерикаРоссияМария ЗахароваСергей ЛавровПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала