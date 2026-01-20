https://ria.ru/20260120/zakharova-2069012376.html
Захарова пошутила над американским журналистом на пресс-конференции Лаврова
Захарова пошутила над американским журналистом на пресс-конференции Лаврова - РИА Новости, 20.01.2026
Захарова пошутила над американским журналистом на пресс-конференции Лаврова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над американским журналистом, которому дали возможность задать вопрос главе российского... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T13:12:00+03:00
2026-01-20T13:12:00+03:00
2026-01-20T13:21:00+03:00
в мире
сша
америка
россия
мария захарова
сергей лавров
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_1c4d02373b27afeb02e5d3be406fab19.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2069009555.html
сша
америка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_103:0:1143:780_1920x0_80_0_0_bd3b0ac8b5877d56d98daf553a42e92b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, америка, россия, мария захарова, сергей лавров, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
В мире, США, Америка, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Захарова пошутила над американским журналистом на пресс-конференции Лаврова
Захарова пошутила над журналистом CNN на пресс-конференции Лаврова
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над американским журналистом, которому дали возможность задать вопрос главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову на пресс-конференции по итогам российской дипломатии в 2025 году, передает корреспондент РИА Новости.
Мария Захарова
, учитывая большое число вопросов о США
, предложила предоставить слово представителю американских СМИ.
"Учитывая вопросы про США, думаю, было бы справедливо дать возможность задать вопрос представителю Америки
. Я вижу CNN - да, пожалуйста", - сказала она.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров
, осмотрев зал, обратился к журналисту, поинтересовавшись, разрешили ли ему прийти на мероприятие.
Затем Захарова вновь обратилась к корреспонденту, указав на его место в зале и предложив задать вопрос, отметив его очевидное удивление происходящим.
"Вот, второй ряд. Вы не верите своему счастью? Пожалуйста, задавайте вопрос", - сказала Захарова.