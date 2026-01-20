Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала идею Стубба пойти в сауну с Трампом
22:15 20.01.2026 (обновлено: 23:01 20.01.2026)
Захарова прокомментировала идею Стубба пойти в сауну с Трампом
Захарова прокомментировала идею Стубба пойти в сауну с Трампом - РИА Новости, 20.01.2026
Захарова прокомментировала идею Стубба пойти в сауну с Трампом
Представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично прокомментировала предложение президента Финляндии Александра Стубба американскому коллеге... РИА Новости, 20.01.2026
Захарова прокомментировала идею Стубба пойти в сауну с Трампом

Захарова сочла идею Стубба обсудить Гренландию с Трампом в сауне театром абсурда

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично прокомментировала предложение президента Финляндии Александра Стубба американскому коллеге Дональду Трампу обсудить притязания Соединенных Штатов на Гренландию в сауне.
"Больше всего понравилось предложение президента Финляндии (демократическая страна, если что) сходить в сауну с Трампом для решения проблемы Гренландии (часть другой демократической страны)", — написала она в Telegram-канале.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Финляндии пожалели о вступлении в НАТО
18 января, 16:27
Она добавила, что "аплодирует стоя" западной трактовке прав человека и либеральных ценностей, выделив эту идею на фоне общего "фестиваля абсурдистики" на открывшемся сегодня Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Ситуация вокруг Гренландии

В пятницу президент США Дональд Трамп ввел десятипроцентные пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за их несогласия с его притязаниями на Гренландию. Тарифы начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".
С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что эта автономная территория в составе Королевства Дания должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Никто его не остановит: Трамп получит Гренландию
Вчера, 08:00
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Дмитриев посоветовал европейцам не провоцировать "папочку Трампа"
17 января, 20:02
 
В миреГренландияСШАДавосДональд ТрампМария ЗахароваВсемирный экономический форум в ДавосеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ДанияЕвросоюзЕвропаРоссияЭкономикаАлександер СтуббФинляндия
 
 
