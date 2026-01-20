Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли свыше 145 военных в зоне действий "Южной" группировки - РИА Новости, 20.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 20.01.2026 (обновлено: 12:18 20.01.2026)
ВСУ за сутки потеряли свыше 145 военных в зоне действий "Южной" группировки
ВСУ за сутки потеряли свыше 145 военных в зоне действий "Южной" группировки - РИА Новости, 20.01.2026
ВСУ за сутки потеряли свыше 145 военных в зоне действий "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ за сутки потеряли свыше 145 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.01.2026
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
славянск
вооруженные силы рф
спецоперация
славянск
ВСУ за сутки потеряли свыше 145 военных в зоне действий "Южной" группировки

МО РФ: "Южная" группировка улучшила положение в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ за сутки потеряли свыше 145 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Кривая Лука, Куртовка, Степановка, Никифоровка, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Минобороны уточнило, что ВСУ "потеряли свыше 145 военнослужащих, 12 автомобилей, бронетранспортер Stryker, два бронеавтомобиля HMMWV и 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-50, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств".
