Риск смены власти в Японии остается, считает эксперт

ТОКИО, 20 янв - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Смена власти в Японии по итогам запланированных на 8 февраля досрочных выборов в ключевую нижнюю палату парламента не исключена, несмотря на рекордную популярность премьер-министра Санаэ Такаити, заявил РИА Новости эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо.

Как отметил собеседник агентства, рейтинг правительства Такаити сам по себе пока не гарантирует победы правящим партиям в одномандатных округах и не позволяет компенсировать целый ряд негативных факторов, которые копились в последние годы.

"Кабинет Санаэ Такаити демонстрирует уровень поддержки в 70%. Ранее считалось, что если бы всеобщие выборы состоялись, Либерально-демократическая партия (ЛДП) могла бы получить до 260 мест и обеспечила бы себе единоличное большинство. Однако появление новой партии (Альянса центристских реформ - ред.), образованной в результате объединения (депутатов от - ред.) Конституционно-демократической партии (КДП) и партии "Комэйто", полностью изменило этот прогноз", - подчеркнул политолог.

По словам профессора Камикубо, влияние партии "Комэйто" на исход выборов традиционно было ключевым для ЛДП, поэтому изменения в оппозиционном лагере резко повышают уровень неопределенности для правящей коалиции.

"Исторически ЛДП сильно зависела от партии "Комэйто" в ходе выборных кампаний. По оценкам аналитиков, даже в период администрации (покойного премьер-министра Синдзо - ред.) Абэ, когда правящая партия получила максимальное число мест и располагала двумя третями мест в нижней палате, ей все равно не хватило бы до большинства, если бы "Комэйто" тогда перешла на сторону оппозиции", - отметил он.

Эксперт добавил, что главным фактором даже тогда являлась не популярность премьера, а именно организованный электорат партии "Комэйто", который помогал удерживать бывшей правящей коалиции власть долгие годы.

"Иными словами, даже на пике правления Абэ высокая популярность премьер-министра сама по себе оказывала ограниченное влияние на исход выборов; напротив, решающую роль в долгосрочном сохранении власти Абэ сыграл организованный электорат "Комэйто", - пояснил профессор.

Масато Камикубо также обратил внимание на то, что теперь в каждом округе, где раньше правящая партия рассчитывала на поддержку союзника, ситуация меняется, что прямо отражается на новых прогнозах по голосам и возможном распределении мандатов.

"Считается, что партия "Комэйто" способна обеспечить как минимум от 10 до 20 тысяч голосов в каждом округе. Согласно различным новым прогнозам, голосование за ЛДП может сократиться аж вдвое, и возникает вероятность смены власти, ее перехода к оппозиции", - заявил эксперт.

Дополнительным риском, по его словам, становятся и потеря голосов среди правых и консервативных избирателей, а также уязвимость ряда кандидатов ЛДП на фоне финансовых скандалов и связей с бывшей "Церковью объединения".

"ЛДП рискует потерять часть голосов в пользу партии "Сансэйто". Сейчас у "Сансэйто" не наблюдается резкого роста популярности, однако она постепенно формирует устойчивую базу в регионах. Консервативные депутаты ЛДП, оказавшиеся вовлечены в финансовые скандалы или связанные с бывшей "Церковью объединения", остаются непопулярными в своих округах и, вероятно, утратят мандаты, несмотря на высокий рейтинг премьера Такаити", - отметил Камикубо.

Кроме этого, недавний скандал вокруг действующего партнера ЛДП по коалиции - "Партии обновления Японии" (Ниппон исин-но кай) - также может негативно отразиться на результатах выборов вплоть до распада коалиции по итогам голосования.