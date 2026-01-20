Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава УМВД по Владимирской области не признал вину в получении взятки
13:30 20.01.2026 (обновлено: 13:31 20.01.2026)
Экс-глава УМВД по Владимирской области не признал вину в получении взятки
2026
происшествия, владимирская область
Происшествия, Владимирская область
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Арестованный экс-глава УМВД по Владимирской области Валерий Медведев не признает вину по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в правоохранительных органах рассказали агентству, что уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении экс-начальника УМВД по Владимирской области Валерия Медведева, он арестован, при этом сотрудничает со следствием, дает показания.
"Не признает вину", - сказал собеседник агентства.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
ПроисшествияВладимирская область
 
 
