Экс-глава УМВД по Владимирской области не признал вину в получении взятки
Экс-глава УМВД по Владимирской области не признал вину в получении взятки
Арестованный экс-глава УМВД по Владимирской области Валерий Медведев не признает вину по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили... РИА Новости, 20.01.2026
