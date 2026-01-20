Рейтинг@Mail.ru
Красноярские выпускники поучаствуют в программе "Земский учитель" - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/vypuskniki-2068969021.html
Красноярские выпускники поучаствуют в программе "Земский учитель"
Красноярские выпускники поучаствуют в программе "Земский учитель" - РИА Новости, 20.01.2026
Красноярские выпускники поучаствуют в программе "Земский учитель"
Студенты, завершающие обучение в вузах, техникумах и колледжах Красноярского края в 2026 году, смогут принять участие в программе "Земский учитель", сообщает... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T10:39:00+03:00
2026-01-20T10:39:00+03:00
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947608683_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_d4c47e13ba865d44ccfd88f6b66450bf.jpg
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947608683_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_8f16b624384ab2e7739345b1a076d952.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край
Красноярский край
Красноярские выпускники поучаствуют в программе "Земский учитель"

Красноярские выпускники смогут принять участие в программе "Земский учитель"

© iStock.com / SeventyFourСтуденты во время занятий
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© iStock.com / SeventyFour
Студенты во время занятий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 20 янв - РИА Новости. Студенты, завершающие обучение в вузах, техникумах и колледжах Красноярского края в 2026 году, смогут принять участие в программе "Земский учитель", сообщает министерство образования региона.
В Красноярском крае начался прием заявок на участие в программе "Земский учитель". Программа действует в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".
"В этом году в порядок проведения конкурса внесены изменения. Теперь в перечень вакансий включены школы из закрытых городов вне зависимости от численности населения. Также в отборе могут принять участие не только работающие учителя, но и студенты, завершающие обучение в вузах, техникумах и колледжах", - говорится в сообщении.
По программе в регионе в этом году открыто 12 вакансий. С информацией об учебных учреждениях, их расположении, климате территории можно ознакомиться на федеральном портале "Земский учитель", выбрав в графе "регион" Красноярский край.
Победителям отбора предусмотрена единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей. Педагог должен отработать в школе не менее пяти лет. Выплата не облагается налогом. Всех прибывших учителей обеспечат жильем. Эту обязанность взяли на себя муниципалитеты.
Прием документов от претендентов продлится до июня 2026 года.
"Красноярский край является участником федеральной программы "Земский учитель с 2020 года. Сегодня в школах края благодаря этому проекту работают 49 педагогов", – отметила министр образования края Татьяна Гридасова.
 
Красноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала