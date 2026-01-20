Красноярские выпускники поучаствуют в программе "Земский учитель"

КРАСНОЯРСК, 20 янв - РИА Новости. Студенты, завершающие обучение в вузах, техникумах и колледжах Красноярского края в 2026 году, смогут принять участие в программе "Земский учитель", сообщает министерство образования региона.

В Красноярском крае начался прием заявок на участие в программе "Земский учитель". Программа действует в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

"В этом году в порядок проведения конкурса внесены изменения. Теперь в перечень вакансий включены школы из закрытых городов вне зависимости от численности населения. Также в отборе могут принять участие не только работающие учителя, но и студенты, завершающие обучение в вузах, техникумах и колледжах", - говорится в сообщении.

По программе в регионе в этом году открыто 12 вакансий. С информацией об учебных учреждениях, их расположении, климате территории можно ознакомиться на федеральном портале "Земский учитель", выбрав в графе "регион" Красноярский край.

Победителям отбора предусмотрена единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей. Педагог должен отработать в школе не менее пяти лет. Выплата не облагается налогом. Всех прибывших учителей обеспечат жильем. Эту обязанность взяли на себя муниципалитеты.

Прием документов от претендентов продлится до июня 2026 года.