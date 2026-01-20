https://ria.ru/20260120/vypuskniki-2068969021.html
Красноярские выпускники поучаствуют в программе "Земский учитель"
Студенты, завершающие обучение в вузах, техникумах и колледжах Красноярского края в 2026 году, смогут принять участие в программе "Земский учитель", сообщает...
КРАСНОЯРСК, 20 янв - РИА Новости. Студенты, завершающие обучение в вузах, техникумах и колледжах Красноярского края в 2026 году, смогут принять участие в программе "Земский учитель", сообщает министерство образования региона.
В Красноярском крае начался прием заявок на участие в программе "Земский учитель". Программа действует в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".
"В этом году в порядок проведения конкурса внесены изменения. Теперь в перечень вакансий включены школы из закрытых городов вне зависимости от численности населения. Также в отборе могут принять участие не только работающие учителя, но и студенты, завершающие обучение в вузах, техникумах и колледжах", - говорится в сообщении.
По программе в регионе в этом году открыто 12 вакансий. С информацией об учебных учреждениях, их расположении, климате территории можно ознакомиться на федеральном портале "Земский учитель", выбрав в графе "регион" Красноярский край.
Победителям отбора предусмотрена единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей. Педагог должен отработать в школе не менее пяти лет. Выплата не облагается налогом. Всех прибывших учителей обеспечат жильем. Эту обязанность взяли на себя муниципалитеты.
Прием документов от претендентов продлится до июня 2026 года.
"Красноярский край является участником федеральной программы "Земский учитель с 2020 года. Сегодня в школах края благодаря этому проекту работают 49 педагогов", – отметила министр образования края Татьяна Гридасова.