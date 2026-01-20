Волочкова рассказала, как относится к черному пиару

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью РИА Новости, что черный пиар ей не нужен.

"Я создавала свое имя годами ежедневного труда. Поэтому для меня черный пиар уже ничто. Ведь любое событие в жизни состоявшегося человека можно превратить в скандал", - сказала РИА Новости балерина.

Она отметила, что информацию о ее благотворительных концертах не тиражируют так же, как шпагаты, нелепости, подставы.

"Да, потому что все злопыхательства от зависти. Я уже вошла в историю, как прима-балерина, самая узнаваемая на сегодняшний день. Шутя говорю, как балерина всея Руси", - добавила артистка.