Волочкова рассказала, как относится к черному пиару
Шоубиз
 
10:07 20.01.2026 (обновлено: 10:11 20.01.2026)
Волочкова рассказала, как относится к черному пиару
шоубиз
анастасия волочкова
россия
анастасия волочкова, россия
Шоубиз, Анастасия Волочкова, Россия
Балерина Анастасия Волочкова
Балерина Анастасия Волочкова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Балерина Анастасия Волочкова . Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью РИА Новости, что черный пиар ей не нужен.
"Я создавала свое имя годами ежедневного труда. Поэтому для меня черный пиар уже ничто. Ведь любое событие в жизни состоявшегося человека можно превратить в скандал", - сказала РИА Новости балерина.
Она отметила, что информацию о ее благотворительных концертах не тиражируют так же, как шпагаты, нелепости, подставы.
"Да, потому что все злопыхательства от зависти. Я уже вошла в историю, как прима-балерина, самая узнаваемая на сегодняшний день. Шутя говорю, как балерина всея Руси", - добавила артистка.
Балерина Анастасия Волочкова отмечает 50-летний юбилей 20 января.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
ШоубизАнастасия ВолочковаРоссия
 
 
