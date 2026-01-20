https://ria.ru/20260120/volochkova-2068960164.html
Волочкова рассказала, как относится к черному пиару
Волочкова рассказала, как относится к черному пиару - РИА Новости, 20.01.2026
Волочкова рассказала, как относится к черному пиару
Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью РИА Новости, что черный пиар ей не нужен. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T10:07:00+03:00
2026-01-20T10:07:00+03:00
2026-01-20T10:11:00+03:00
шоубиз
анастасия волочкова
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95797/42/957974254_0:37:2001:1162_1920x0_80_0_0_62d60292245be900d22d8a7b8cda2b68.jpg
https://ria.ru/20260120/volochkova-2068922272.html
https://ria.ru/20260120/dieta-2068936699.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95797/42/957974254_0:0:1781:1336_1920x0_80_0_0_0001567cc86107067a1ede3540ffc405.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия волочкова, россия
Шоубиз, Анастасия Волочкова, Россия
Волочкова рассказала, как относится к черному пиару
Волочкова заявила, что черный пиар ей не нужен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью РИА Новости, что черный пиар ей не нужен.
"Я создавала свое имя годами ежедневного труда. Поэтому для меня черный пиар уже ничто. Ведь любое событие в жизни состоявшегося человека можно превратить в скандал", - сказала РИА Новости балерина.
Она отметила, что информацию о ее благотворительных концертах не тиражируют так же, как шпагаты, нелепости, подставы.
"Да, потому что все злопыхательства от зависти. Я уже вошла в историю, как прима-балерина, самая узнаваемая на сегодняшний день. Шутя говорю, как балерина всея Руси", - добавила артистка.
Балерина Анастасия Волочкова
отмечает 50-летний юбилей 20 января.
Полный текст интервью
читайте на сайте ria.ru.