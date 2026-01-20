Волочкова рассказала, зачем публиковала откровенные фото с Мальдив

"Я плавала в одних трусиках в океане, никого, кроме рыб, рядом не было, и моя мама, когда я вышла на берег, держала за руку папарацци. Я ему сказала: "Или вы при мне стираете мои фото, или я бросаю вашу камеру в воду". Он стер. Те фото я выложила с посылом: "Вот мое стройное тело, без всякой пластики. Посмотрите и отстаньте". Но прошло столько лет, а никто это забыть не может до сих пор. Как и мои шпагаты", — рассказала артистка.