https://ria.ru/20260120/volochkova-2068922272.html
Волочкова рассказала, зачем публиковала откровенные фото с Мальдив
Волочкова рассказала, зачем публиковала откровенные фото с Мальдив - РИА Новости, 20.01.2026
Волочкова рассказала, зачем публиковала откровенные фото с Мальдив
Балерина Анастасия Волочкова в интервью РИА Новости рассказала, что публиковала откровенные фото с Мальдив в соцсети, чтобы от нее отстали папарацци. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T02:10:00+03:00
2026-01-20T02:10:00+03:00
2026-01-20T06:03:00+03:00
шоубиз
общество
мальдивы
анастасия волочкова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921411651_0:143:491:419_1920x0_80_0_0_8036696d751c6b6f61c47664534fce98.jpg
https://ria.ru/20250523/volochkova-2018686550.html
мальдивы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921411651_0:112:491:480_1920x0_80_0_0_5d6d109c2017d95a16a5b218f4c19237.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мальдивы, анастасия волочкова
Шоубиз, Общество, Мальдивы, Анастасия Волочкова
Волочкова рассказала, зачем публиковала откровенные фото с Мальдив
Волочкова публиковала откровенные фото с Мальдив, чтобы от нее отстали папарацци
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова в интервью РИА Новости рассказала, что публиковала откровенные фото с Мальдив в соцсети, чтобы от нее отстали папарацци.
"Я выложила эти фото как вызов моральным уродам, которые меня снимали из-за кустов, исподтишка, делая это очень мерзко, в самых некрасивых позах", — сказала Волочкова
.
Она рассказала, как в 2011 году на Мальдивах
столкнулась с таким фотографом.
"Я плавала в одних трусиках в океане, никого, кроме рыб, рядом не было, и моя мама, когда я вышла на берег, держала за руку папарацци. Я ему сказала: "Или вы при мне стираете мои фото, или я бросаю вашу камеру в воду". Он стер. Те фото я выложила с посылом: "Вот мое стройное тело, без всякой пластики. Посмотрите и отстаньте". Но прошло столько лет, а никто это забыть не может до сих пор. Как и мои шпагаты", — рассказала артистка.
Волочкова 20 января отмечает 50-летний юбилей.