Волочкова рассказала, зачем публиковала откровенные фото с Мальдив
02:10 20.01.2026 (обновлено: 06:03 20.01.2026)
Волочкова рассказала, зачем публиковала откровенные фото с Мальдив
Волочкова рассказала, зачем публиковала откровенные фото с Мальдив
Балерина Анастасия Волочкова в интервью РИА Новости рассказала, что публиковала откровенные фото с Мальдив в соцсети, чтобы от нее отстали папарацци. РИА Новости, 20.01.2026
Скриншот публикации Анастасии Волочковой в социальной сети. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова в интервью РИА Новости рассказала, что публиковала откровенные фото с Мальдив в соцсети, чтобы от нее отстали папарацци.
"Я выложила эти фото как вызов моральным уродам, которые меня снимали из-за кустов, исподтишка, делая это очень мерзко, в самых некрасивых позах", — сказала Волочкова.
Она рассказала, как в 2011 году на Мальдивах столкнулась с таким фотографом.
"Я плавала в одних трусиках в океане, никого, кроме рыб, рядом не было, и моя мама, когда я вышла на берег, держала за руку папарацци. Я ему сказала: "Или вы при мне стираете мои фото, или я бросаю вашу камеру в воду". Он стер. Те фото я выложила с посылом: "Вот мое стройное тело, без всякой пластики. Посмотрите и отстаньте". Но прошло столько лет, а никто это забыть не может до сих пор. Как и мои шпагаты", — рассказала артистка.
Волочкова 20 января отмечает 50-летний юбилей.
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Волочкова назвала себя прима-балериной всея Руси
23 мая 2025, 15:01
 
