Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Газпром-Югру" - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
22:21 20.01.2026 (обновлено: 22:22 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/voleybol-2069171234.html
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Газпром-Югру"
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Газпром-Югру" - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Газпром-Югру"
Московское "Динамо" одержало победу над сургутской "Газпром-Югрой" в вынесенном матче 14-го тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T22:21:00+03:00
2026-01-20T22:22:00+03:00
волейбол
спорт
газпром-югра (сургут)
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783551770_0:0:2058:1159_1920x0_80_0_0_0ae0271a3a6ccbe73a0e04ec1cc11c6b.jpg
https://ria.ru/20260116/voleybol-2068391692.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783551770_77:0:1906:1372_1920x0_80_0_0_7facfda8f04e6ea50469b55621391f46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, газпром-югра (сургут), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Газпром-Югра (Сургут), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Газпром-Югру"

Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Газпром-Югру" в матче Суперлиги

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВолейбольный мяч
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над сургутской "Газпром-Югрой" в вынесенном матче 14-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3-1 (25:20, 28:30, 25:22, 28:26) в пользу хозяев.
"Динамо" с 15 победами и 4 поражениями занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. "Газпром-Югра", проиграв 11-й матч при восьми победах, располагается на десятой строчке.
В следующем матче "Динамо" 23 января сыграет в гостях с кемеровским "Кузбассом", "Газпром-Югра" в этот же день на выезде встретится с белгородским "Белогорьем".
Волейбол - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Корабелка" обыграла "Омичку" в матче чемпионата России по волейболу
16 января, 19:00
 
ВолейболСпортГазпром-Югра (Сургут)Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Барыс
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Брюгге
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Манчестер Сити
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Арсенал
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Монако
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Боруссия Д
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    ПСЖ
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Аякс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Наполи
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала