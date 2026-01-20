https://ria.ru/20260120/voleybol-2069171234.html
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Газпром-Югру"
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Газпром-Югру"
Московское "Динамо" одержало победу над сургутской "Газпром-Югрой" в вынесенном матче 14-го тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
