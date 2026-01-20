Глава Камчатки просит помощи правительства в борьбе с последствиями циклона

В настоящее время на полуострове продолжается ликвидация последствий мощного циклона, под влиянием которого регион находился с 12 по 16 января. По сообщению администрации Петропавловска-Камчатского, в городе до сих пор не восстановлено полноценное автобусное сообщение. Жителям не рекомендуется покидать дома без необходимости, о чем их предупреждают системы оповещения. По сообщению экстренных служб, в результате схода снежных масс с крыш в городе 15 января погибли два человека.