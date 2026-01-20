Рейтинг@Mail.ru
Глава Камчатки просит помощи правительства в борьбе с последствиями циклона - РИА Новости, 20.01.2026
02:27 20.01.2026 (обновлено: 04:18 20.01.2026)
Глава Камчатки просит помощи правительства в борьбе с последствиями циклона
Глава Камчатки просит помощи правительства в борьбе с последствиями циклона
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, камчатский край, владимир солодов
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Владимир Солодов
Глава Камчатки просит помощи правительства в борьбе с последствиями циклона

© РИА Новости / Александр Пирагис
Мужчина убирает снег в Петропавловске-Камчатском
Мужчина убирает снег в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Мужчина убирает снег в Петропавловске-Камчатском. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 20 янв - РИА Новости. Глава Камчатского края Владимир Солодов обратился в правительство России за содействием в ликвидации последствий мощного снежного циклона.
"Обратился в правительство Российской Федерации за помощью в ликвидации последствий аномальных снегопадов…", - сообщил Солодов в Telegram-канале, комментируя итоги ночного объезда дорог Петропавловска-Камчатского.
Транспортный коллапс в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Глава Камчатки потребовал расчистить дороги краевой столицы до 21 января
Вчера, 05:11
Глава региона признал, что Камчатка не обладает достаточным количеством спецтехники с высокой проходимостью, такой как шнекороторы, а также спецмашин для вывоза больных и работы "скорой" в условиях снежных заносов. Краевые власти уже заручились поддержкой поддержкой полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
Правительство Камчатки также попросило выделить ресурса для предстоящего ремонта дорог, которые, вероятно, будут сильно разбиты из-за снеговой нагрузки. Солодов выразил надежду на оперативное рассмотрение обращения.
В настоящее время на полуострове продолжается ликвидация последствий мощного циклона, под влиянием которого регион находился с 12 по 16 января. По сообщению администрации Петропавловска-Камчатского, в городе до сих пор не восстановлено полноценное автобусное сообщение. Жителям не рекомендуется покидать дома без необходимости, о чем их предупреждают системы оповещения. По сообщению экстренных служб, в результате схода снежных масс с крыш в городе 15 января погибли два человека.
Служебные автомобили Росгвардии помогают жителям Петропавловска-Камчатского добраться до дома во время приостановки работы пассажирских автобусов - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Осадки на Камчатке признаны уникальными за период около 60 лет
Вчера, 04:40
 
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайВладимир Солодов
 
 
