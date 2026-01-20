Глава Камчатки просит помощи правительства в борьбе с последствиями циклона

П.-КАМЧАТСКИЙ, 20 янв - РИА Новости. Глава Камчатского края Владимир Солодов обратился в правительство России за содействием в ликвидации последствий мощного снежного циклона.
"Обратился в правительство Российской Федерации за помощью в ликвидации последствий аномальных снегопадов…", - сообщил Солодов в Telegram-канале, комментируя итоги ночного объезда дорог Петропавловска-Камчатского.
Глава региона признал, что Камчатка не обладает достаточным количеством спецтехники с высокой проходимостью, такой как шнекороторы, а также спецмашин для вывоза больных и работы "скорой" в условиях снежных заносов. Краевые власти уже заручились поддержкой поддержкой полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
Правительство Камчатки также попросило выделить ресурса для предстоящего ремонта дорог, которые, вероятно, будут сильно разбиты из-за снеговой нагрузки. Солодов выразил надежду на оперативное рассмотрение обращения.
В настоящее время на полуострове продолжается ликвидация последствий мощного циклона, под влиянием которого регион находился с 12 по 16 января. По сообщению администрации Петропавловска-Камчатского, в городе до сих пор не восстановлено полноценное автобусное сообщение. Жителям не рекомендуется покидать дома без необходимости, о чем их предупреждают системы оповещения. По сообщению экстренных служб, в результате схода снежных масс с крыш в городе 15 января погибли два человека.