Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки более 425 военнослужащих ВСУ, танк Leopard производства ФРГ, пять боевых бронированных машин и два пикапа, сообщило во вторник Минобороны РФ.