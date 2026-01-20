https://ria.ru/20260120/tovarooborot-2069023165.html
Доля дружественных стран в товарообороте России стала рекордной
Доля дружественных стран в товарообороте России стала рекордной - РИА Новости, 20.01.2026
Доля дружественных стран в товарообороте России стала рекордной
Доля дружественных стран в товарообороте РФ достигла исторического максимума в 86%, особенный рост - в торговле с Китаем, Белоруссией, Индией, Казахстаном,... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T13:38:00+03:00
2026-01-20T13:38:00+03:00
2026-01-20T13:50:00+03:00
россия
китай
белоруссия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995905604_0:135:2153:1346_1920x0_80_0_0_5607d6994b3000e2c2e853a0a3676d8a.jpg
https://ria.ru/20251217/tovarooborot-2062546999.html
россия
китай
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995905604_0:20:2677:2028_1920x0_80_0_0_b797de19a12094b15ebaf6fe91bafc8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, белоруссия, экономика
Россия, Китай, Белоруссия, Экономика
Доля дружественных стран в товарообороте России стала рекордной
Доля дружественных стран в товарообороте России достигла рекордных 86 процента