Рейтинг@Mail.ru
Доля дружественных стран в товарообороте России стала рекордной - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 20.01.2026 (обновлено: 13:50 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/tovarooborot-2069023165.html
Доля дружественных стран в товарообороте России стала рекордной
Доля дружественных стран в товарообороте России стала рекордной - РИА Новости, 20.01.2026
Доля дружественных стран в товарообороте России стала рекордной
Доля дружественных стран в товарообороте РФ достигла исторического максимума в 86%, особенный рост - в торговле с Китаем, Белоруссией, Индией, Казахстаном,... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T13:38:00+03:00
2026-01-20T13:50:00+03:00
россия
китай
белоруссия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995905604_0:135:2153:1346_1920x0_80_0_0_5607d6994b3000e2c2e853a0a3676d8a.jpg
https://ria.ru/20251217/tovarooborot-2062546999.html
россия
китай
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995905604_0:20:2677:2028_1920x0_80_0_0_b797de19a12094b15ebaf6fe91bafc8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, белоруссия, экономика
Россия, Китай, Белоруссия, Экономика
Доля дружественных стран в товарообороте России стала рекордной

Доля дружественных стран в товарообороте России достигла рекордных 86 процента

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Доля дружественных стран в товарообороте РФ достигла исторического максимума в 86%, особенный рост - в торговле с Китаем, Белоруссией, Индией, Казахстаном, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Уже в 2025 году уже был превышен ориентир по поставкам в дружественные страны - здесь можно говорить о новом историческом рекорде 86%. Существенный прирост продемонстрировали Китай, Белоруссия, Индия и Казахстан", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Посол Китая рассказал о показателях товарооборота с Россией
17 декабря 2025, 09:29
 
РоссияКитайБелоруссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала