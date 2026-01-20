Рейтинг@Mail.ru
Россиянку отстранили по подозрениям в рамках антикоррупционной программы - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Теннис
 
19:05 20.01.2026
Россиянку отстранили по подозрениям в рамках антикоррупционной программы
Россиянку отстранили по подозрениям в рамках антикоррупционной программы
Российская теннисистка Алана Туаева временно отстранена по подозрениям в нарушении Теннисной антикоррупционной программы (TACP), сообщается на официальном сайте РИА Новости Спорт, 20.01.2026
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Алана Туаева временно отстранена по подозрениям в нарушении Теннисной антикоррупционной программы (TACP), сообщается на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).
Также временное отстранение применено к сербскому теннисисту Николе Палчеку и трем теннисным официальным лицам - Марко Ристичу (Сербия), Жолту Багоши и Тамашу Тарнаи (Венгрия).
Отмечается, что ни один из пяти человек не воспользовался правом обжаловать временное отстранение в независимом антикоррупционном органе.
Срок временного отстранения 26-летней россиянки отсчитывается с 19 декабря 2025 года. В сентябре 2025 года Туаева достигла 1282-й строчки в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Теннисиста из России отстранили на четыре года
6 ноября 2025, 15:39
Теннисиста из России отстранили на четыре года
6 ноября 2025, 15:39
 
