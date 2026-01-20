https://ria.ru/20260120/tennis-2069136398.html
Россиянку отстранили по подозрениям в рамках антикоррупционной программы
Российская теннисистка Алана Туаева временно отстранена по подозрениям в нарушении Теннисной антикоррупционной программы (TACP), сообщается на официальном сайте РИА Новости Спорт, 20.01.2026
спорт, сербия, венгрия, женская теннисная ассоциация (wta)
