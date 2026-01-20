https://ria.ru/20260120/tennis-2069073219.html
Циципас вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии
Грек Стефанос Циципас вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Грек Циципас вышел во второй круг Australian Open