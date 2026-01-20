Рейтинг@Mail.ru
Циципас вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии
Теннис
 
16:04 20.01.2026 (обновлено: 16:30 20.01.2026)
Циципас вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии
Циципас вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии
Грек Стефанос Циципас вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Циципас вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Грек Циципас вышел во второй круг Australian Open

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Грек Стефанос Циципас вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Во встрече первого круга посеянный под 31-м номером Циципас обыграл 112-ю ракетку мира японца Синтаро Мотидзуки со счетом 4:6, 6:3, 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 57 минут.
Во втором круге 35-летний Циципас встретится с чехом, 24-й ракеткой мира чехом Томашем Махачем, который ранее обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова - 6:4, 6:4, 6:3.
