Саратовские таможенники отправили в зону СВО шлифовальный станок
13:58 20.01.2026
Саратовские таможенники отправили в зону СВО шлифовальный станок
Саратовские таможенники отправили в зону СВО шлифовальный станок
Саратовские таможенники передали в зону специальной военной операции шлифовальный станок, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.01.2026
Саратовские таможенники отправили в зону СВО шлифовальный станок

Саратовские таможенники передали в зону СВО шлифовальный станок

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие. Архивное фото
САРАТОВ, 20 янв - РИА Новости. Саратовские таможенники передали в зону специальной военной операции шлифовальный станок, сообщает пресс-служба ведомства.
"Шлифовальный станок был изъят за нарушения таможенных правил и по решению суда обращен в федеральную собственность", - рассказали в саратовской таможне.
Таможенники подсчитали, что в 2025 году бойцам было передано имущество на сумму около 3 миллионов рублей. В частности, в зону СВО были отравлены строительные материалы, квадроциклы, одежда, обувь, спортивный инвентарь, спальные мешки, постельное бельё.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
ЕР, фонд "Наша Правда" и ЦБСТ передали технику бойцам СВО
19 января, 13:59
 
