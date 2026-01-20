https://ria.ru/20260120/tamozhenniki-2069028843.html
Саратовские таможенники отправили в зону СВО шлифовальный станок
Саратовские таможенники отправили в зону СВО шлифовальный станок - РИА Новости, 20.01.2026
Саратовские таможенники отправили в зону СВО шлифовальный станок
Саратовские таможенники передали в зону специальной военной операции шлифовальный станок, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T13:58:00+03:00
саратовская область
Саратовские таможенники отправили в зону СВО шлифовальный станок
Саратовские таможенники передали в зону СВО шлифовальный станок
САРАТОВ, 20 янв - РИА Новости. Саратовские таможенники передали в зону специальной военной операции шлифовальный станок, сообщает пресс-служба ведомства.
"Шлифовальный станок был изъят за нарушения таможенных правил и по решению суда обращен в федеральную собственность", - рассказали в саратовской таможне.
Таможенники подсчитали, что в 2025 году бойцам было передано имущество на сумму около 3 миллионов рублей. В частности, в зону СВО были отравлены строительные материалы, квадроциклы, одежда, обувь, спортивный инвентарь, спальные мешки, постельное бельё.