Саратовские таможенники отправили в зону СВО шлифовальный станок

"Шлифовальный станок был изъят за нарушения таможенных правил и по решению суда обращен в федеральную собственность", - рассказали в саратовской таможне.

Таможенники подсчитали, что в 2025 году бойцам было передано имущество на сумму около 3 миллионов рублей. В частности, в зону СВО были отравлены строительные материалы, квадроциклы, одежда, обувь, спортивный инвентарь, спальные мешки, постельное бельё.