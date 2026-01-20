Рейтинг@Mail.ru
10:49 20.01.2026
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) продолжает активно продвигать отечественную продукцию в Китае: новые магазины под брендом "Сделано в России"... РИА Новости, 20.01.2026
© Фото предоставлено пресс-службой РЭЦВ китайском Сюйчане открылись новые магазины под брендом "Сделано в России"
© Фото предоставлено пресс-службой РЭЦ
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) продолжает активно продвигать отечественную продукцию в Китае: новые магазины под брендом "Сделано в России" открылись в Сюйчане, говорится в сообщении РЭЦ.
"Российский экспортный центр продолжает развивать розничную сеть продвижения отечественной продукции в Китае. В городе Сюйчан (провинция Хэнань) состоялось официальное открытие двух новых магазинов, работающих под национальным брендом "Сделано в России" по линии российских национальных павильонов. С учетом новых площадок общее количество торговых точек сети в Сюйчане увеличилось до трех", - сказано в сообщении.
Проект реализуется в партнерстве с китайской компанией Henan Hangcai Industrial Co., Ltd. Расширение присутствия в провинции Хэнань позволяет российским производителям получить прямой доступ к потребителю, минуя длинные цепочки посредников, а жителям региона - приобретать аутентичные товары высокого качества в шаговой доступности.
Ассортимент магазинов включает сотни наименований продукции: от кондитерских изделий и бакалеи до напитков и товаров повседневного спроса. На полках представлены такие узнаваемые бренды, как "Крокант", "Аленка", "Дядя Ваня", "Макфа", а также натуральный мед, растительные масла и молочная продукция от ведущих российских производителей. Все товары поставляются напрямую из России и проходят официальные таможенные процедуры, что гарантирует их стопроцентную подлинность и безопасность.
"Развитие сети розничных магазинов под зонтичным брендом "Сделано в России" - это ключевой блок по развитию товаропроводящей инфраструктуры от российского производителя до конечного потребителя за рубежом. Прямое присутствие на полках в таких динамично развивающихся регионах, как Хэнань, позволяет нам обеспечить максимальную узнаваемость российского продукта и гарантировать китайскому потребителю качество и легитимность каждой покупки", - подчеркнул вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Первые посетители новых магазинов уже оценили удобство офлайн-формата. Возможность лично убедиться в оригинальности продукта и оценить его органолептические свойства на месте значительно повышает лояльность покупателей, которые ранее были вынуждены полагаться на онлайн-заказы или услуги частных посредников.
Как отметили в РЭЦ, стратегия развития бренда "Сделано в России" в провинции Хэнань предполагает дальнейшее открытие новых точек и расширение товарной матрицы. Данный проект не только способствует росту объемов несырьевого неэнергетического экспорта, но и укрепляет культурно-экономические связи, становясь эффективным инструментом российско-китайского торгового сотрудничества.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Бизнесу доступно обучение по всем аспектам экспортной деятельности - в составе Группы действует Школа экспорта РЭЦ. Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
 
