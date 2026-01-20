Рейтинг@Mail.ru
Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Баффало" - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
00:12 20.01.2026 (обновлено: 00:25 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/svechnikov-2068915295.html
Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Баффало"
Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Баффало" - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Баффало"
"Каролина Харрикейнз" на своем льду обыграла "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T00:12:00+03:00
2026-01-20T00:25:00+03:00
хоккей
спорт
андрей свечников
сет джарвис
расмус далин
баффало сейбрз
каролина харрикейнз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053734951_0:146:2047:1298_1920x0_80_0_0_c3d606967a9571ae70c14a52677d9573.jpg
https://ria.ru/20260119/khokkey-2068914855.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053734951_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_7c6cb30041893d77f569bb39454c3066.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, андрей свечников, сет джарвис, расмус далин, баффало сейбрз, каролина харрикейнз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Андрей Свечников, Сет Джарвис, Расмус Далин, Баффало Сейбрз, Каролина Харрикейнз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Баффало"

Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Баффало" в матче НХЛ

© Фото : x.com/canesХоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников
Хоккеист Каролины Харрикейнз Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : x.com/canes
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" на своем льду обыграла "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
19 января 2026 • начало в 21:30
Завершен
Каролина
2 : 1
Баффало
07:04 • Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, Шон Уокер)
42:10 • Сет Джарвис
(Андрей Свечников, Себастьян Ахо)
01:33 • Расмус Дэлин
(Джек Куинн, Джейсон Цукер)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, прошедшая в Роли, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили российский форвард Андрей Свечников (8-я минута) и Сет Джарвис (43). У "Баффало" голом отметился Расмус Далин (2).
Свечников также записал на свой счет результативную передачу и был признан третьей звездой встречи. 25-летний россиянин отметился голом в третьем матче лиги кряду, всего в его активе 42 балла (17 голов + 25 передач) в 50 играх чемпионата в текущем сезоне.
"Каролина" выиграла третий матч чемпионата кряду и лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 66 очков за 50 игр. "Баффало" (57 очков) располагается на пятом месте в Атлантическом дивизионе.
Валерий Ничушкин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Ничушкин пропустит матч с "Вашингтоном"
Вчера, 23:59
 
ХоккейСпортАндрей СвечниковСет ДжарвисРасмус ДалинБаффало СейбрзКаролина ХаррикейнзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Москва
    Северсталь
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Минск
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Торпедо НН
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Металлург Мг
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Ак Барс
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Векич
    М. Андреева
    630
    466
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Комо
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эльче
    Севилья
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала