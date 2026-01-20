Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Баффало"

Свечников также записал на свой счет результативную передачу и был признан третьей звездой встречи. 25-летний россиянин отметился голом в третьем матче лиги кряду, всего в его активе 42 балла (17 голов + 25 передач) в 50 играх чемпионата в текущем сезоне.