Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Баффало"

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" на своем льду обыграла "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
19 января 2026 • начало в 21:30
07:04 • Андрей Свечников
42:10 • Сет Джарвис
01:33 • Расмус Дэлин
Встреча, прошедшая в Роли, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили российский форвард Андрей Свечников (8-я минута) и Сет Джарвис (43). У "Баффало" голом отметился Расмус Далин (2).
Свечников также записал на свой счет результативную передачу и был признан третьей звездой встречи. 25-летний россиянин отметился голом в третьем матче лиги кряду, всего в его активе 42 балла (17 голов + 25 передач) в 50 играх чемпионата в текущем сезоне.
"Каролина" выиграла третий матч чемпионата кряду и лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 66 очков за 50 игр. "Баффало" (57 очков) располагается на пятом месте в Атлантическом дивизионе.
