Внешнее электроснабжение Чернобыльской АЭС восстановили - РИА Новости, 20.01.2026
18:38 20.01.2026
Внешнее электроснабжение Чернобыльской АЭС восстановили
2026
в мире, украина, рафаэль гросси, чернобыльская аэс, магатэ
В мире, Украина, Рафаэль Гросси, Чернобыльская АЭС, МАГАТЭ
Саркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Внешнее электроснабжение Чернобыльской атомной электростанции восстановлено, она запитана от энергосистемы Украины, сообщили в украинском министерстве энергетики.
Ранее во вторник гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение. По его словам, повреждены несколько украинских электрических подстанций.
"Чернобыльская АЭС запитана от объединенной энергосистемы Украины… Радиационный фон на промышленной площадке и в зоне отчуждения не превышает контрольных уровней. Станция снабжена необходимым запасом топлива и исправными резервными источниками электропитания", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства энергетики.
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Львов переходит на режим экономии света
Вчера, 16:49
 
В миреУкраинаРафаэль ГроссиЧернобыльская АЭСМАГАТЭ
 
 
