Внешнее электроснабжение Чернобыльской АЭС восстановили
Внешнее электроснабжение Чернобыльской АЭС восстановили - РИА Новости, 20.01.2026
Внешнее электроснабжение Чернобыльской АЭС восстановили
Внешнее электроснабжение Чернобыльской атомной электростанции восстановлено, она запитана от энергосистемы Украины, сообщили в украинском министерстве... РИА Новости, 20.01.2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Внешнее электроснабжение Чернобыльской АЭС восстановили
Минэнерго Украины восстановило внешнее электроснабжение Чернобыльской АЭС