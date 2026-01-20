Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о росте ВВП США - РИА Новости, 20.01.2026
22:16 20.01.2026
Трамп рассказал о росте ВВП США
Трамп рассказал о росте ВВП США
Президент США Дональд Трамп заявил, что квартальный рост ВВП США может достигать 20%, если власти все сделают правильно. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T22:16:00+03:00
2026-01-20T22:16:00+03:00
Трамп рассказал о росте ВВП США

Трамп: рост ВВП США в IV квартале может достичь 20%

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что квартальный рост ВВП США может достигать 20%, если власти все сделают правильно.
"Рост ВВП в четвёртом квартале уверенно движется к отметке выше 5%, возможно, значительно выше... Думаю, он может достичь и 20%, если мы всё сделаем правильно", - сказал Трамп Трамп во время пресс-брифинга в Белом доме.
В миреСШАДональд Трамп
 
 
