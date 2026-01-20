https://ria.ru/20260120/ssha-2069169719.html
Трамп рассказал о росте ВВП США
Трамп рассказал о росте ВВП США - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп рассказал о росте ВВП США
Президент США Дональд Трамп заявил, что квартальный рост ВВП США может достигать 20%, если власти все сделают правильно. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20
2026-01-20T22:16:00+03:00
2026-01-20T22:16:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп рассказал о росте ВВП США
Трамп: рост ВВП США в IV квартале может достичь 20%
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что квартальный рост ВВП США может достигать 20%, если власти все сделают правильно.
"Рост ВВП в четвёртом квартале уверенно движется к отметке выше 5%, возможно, значительно выше... Думаю, он может достичь и 20%, если мы всё сделаем правильно", - сказал Трамп Трамп во время пресс-брифинга в Белом доме.