14:00 20.01.2026
США и Европа перетягивают канат из-за Гренландии, пишут СМИ
США и Европа перетягивают канат из-за Гренландии, пишут СМИ
в мире, сша, гренландия, европа, дональд трамп
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук
© REUTERS / Marko Djurica
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. США и Европа находятся в состоянии "перетягивания каната" в вопросах, касающихся Гренландии, а напряженность в их отношениях нарастает, сообщает газета Global Times со ссылкой на мнения китайских экспертов на фоне ежегодного Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.
По словам профессора Университета иностранных дел Китая Ли Хайдуна, Европа надеется, что форум в Давосе будет нацелен на диалог, однако США могут рассматривать его как этап для дальнейшего оказания давления. Ранее президент США Дональд Трамп, говоря по теме Гренландии, заявил, что предстоящий ВЭФ в Давосе будет "очень интересным".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Никто его не остановит: Трамп получит Гренландию
Вчера, 08:00
"Что касается Гренландии, то США и Европа застряли в состоянии "перетягивания каната", без каких-либо существенных шагов на данный момент", - заявил газете старший исследователь Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества Чжоу Ми.
По его мнению, США рассчитывают на то, что они смогут добиться уступок по Гренландии на определенных условиях, однако Европа "вряд ли быстро уступит".
"Напряженность в отношениях между США и Европой нарастает в связи с Гренландией... Если Вашингтон будет настаивать на своем жестком подходе, то трения между США и Европой могут распространиться на дипломатическую, политическую, военную и экономическую сферы одновременно", - приводит газета слова старшего сотрудника Центра Китая и глобализации Хэ Вэйвэня.
По его мнению, намерения Трампа поднять острые вопросы в ходе форума могут привести к краткосрочным нарушениям в международном порядке, но они вряд ли нарушат основную функцию ВЭФ как площадки для диалога и содействия сотрудничеству.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп показал сообщение от Рютте о Гренландии
Вчера, 10:06
 
