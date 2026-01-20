США и Европа перетягивают канат из-за Гренландии, пишут СМИ

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. США и Европа находятся в состоянии "перетягивания каната" в вопросах, касающихся Гренландии, а напряженность в их отношениях нарастает, сообщает газета США и Европа находятся в состоянии "перетягивания каната" в вопросах, касающихся Гренландии, а напряженность в их отношениях нарастает, сообщает газета Global Times со ссылкой на мнения китайских экспертов на фоне ежегодного Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

По словам профессора Университета иностранных дел Китая Ли Хайдуна, Европа надеется, что форум в Давосе будет нацелен на диалог, однако США могут рассматривать его как этап для дальнейшего оказания давления. Ранее президент США Дональд Трамп , говоря по теме Гренландии , заявил, что предстоящий ВЭФ в Давосе будет "очень интересным".

"Что касается Гренландии, то США и Европа застряли в состоянии "перетягивания каната", без каких-либо существенных шагов на данный момент", - заявил газете старший исследователь Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества Чжоу Ми.

По его мнению, США рассчитывают на то, что они смогут добиться уступок по Гренландии на определенных условиях, однако Европа "вряд ли быстро уступит".

"Напряженность в отношениях между США и Европой нарастает в связи с Гренландией... Если Вашингтон будет настаивать на своем жестком подходе, то трения между США и Европой могут распространиться на дипломатическую, политическую, военную и экономическую сферы одновременно", - приводит газета слова старшего сотрудника Центра Китая и глобализации Хэ Вэйвэня.

По его мнению, намерения Трампа поднять острые вопросы в ходе форума могут привести к краткосрочным нарушениям в международном порядке, но они вряд ли нарушат основную функцию ВЭФ как площадки для диалога и содействия сотрудничеству.