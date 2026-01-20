https://ria.ru/20260120/sporting-pszh-smotret-onlayn-2069074772.html
"Спортинг" — "ПСЖ": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 20 января
"Спортинг" — "ПСЖ": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 20 января - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
"Спортинг" — "ПСЖ": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 20 января
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T22:00:00+03:00
2026-01-20T22:00:00+03:00
2026-01-20T22:00:00+03:00
футбол
спортинг (лиссабон)
лига чемпионов уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
пари сен-жермен (псж)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054019214_0:278:1072:880_1920x0_80_0_0_eb319e0707a2d614b55e39fd6279301b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054019214_0:178:1072:981_1920x0_80_0_0_a5f04ce9ff6cdb1a3901b3b5c3eee55a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спортинг (лиссабон), лига чемпионов уефа, спорт, анонсы и трансляции матчей, пари сен-жермен (псж)
Футбол, Спортинг (Лиссабон), Лига чемпионов УЕФА, Спорт, Анонсы и трансляции матчей, Пари Сен-Жермен (ПСЖ)