СМИ: совет IIHF в среду обсудит смягчение санкций в отношении россиян

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Международная федерация хоккея (IIHF) планирует провести заседание совета в среду для обсуждения вопроса о возможном смягчении ограничений в отношении игроков из России и Белоруссии, сообщает The Athletic.
По информации издания, чемпионат мира среди игроков до 18 лет, который ежегодно проводится в апреле-мае, вероятно, станет первым шагом по возвращению сборных России и Белоруссии. Отмечается, что турнир также предусматривает повышение и понижение в классе, и из-за отстранения сборных России и Белоруссии их реинтеграция в турнир может занять годы.
По словам источников издания, такие страны, как Финляндия, Швеция или Чехия, вряд ли согласятся выступать на турнире с участием россиян и белорусов до окончания конфликта на Украине. Также источники считают маловероятным, что канадское правительство разрешит своим спортсменам участвовать в турнирах со сборной России.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами.
