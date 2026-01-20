Рейтинг@Mail.ru
СМИ: совет IIHF в среду обсудит смягчение санкций в отношении россиян
Хоккей
Хоккей
 
21:21 20.01.2026
СМИ: совет IIHF в среду обсудит смягчение санкций в отношении россиян
СМИ: совет IIHF в среду обсудит смягчение санкций в отношении россиян - РИА Новости, 20.01.2026
СМИ: совет IIHF в среду обсудит смягчение санкций в отношении россиян
Международная федерация хоккея (IIHF) планирует провести заседание совета в среду для обсуждения вопроса о возможном смягчении ограничений в отношении игроков... РИА Новости, 20.01.2026
хоккей
спорт
международная федерация хоккея (iihf)
международный олимпийский комитет (мок)
спорт, международная федерация хоккея (iihf), международный олимпийский комитет (мок)
Хоккей, Спорт, Международная федерация хоккея (IIHF), Международный олимпийский комитет (МОК)
СМИ: совет IIHF в среду обсудит смягчение санкций в отношении россиян

The Athletic: IIHF обсудит возможное смягчение ограничений в отношении россиян

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Международная федерация хоккея (IIHF) планирует провести заседание совета в среду для обсуждения вопроса о возможном смягчении ограничений в отношении игроков из России и Белоруссии, сообщает The Athletic.
По информации издания, чемпионат мира среди игроков до 18 лет, который ежегодно проводится в апреле-мае, вероятно, станет первым шагом по возвращению сборных России и Белоруссии. Отмечается, что турнир также предусматривает повышение и понижение в классе, и из-за отстранения сборных России и Белоруссии их реинтеграция в турнир может занять годы.
По словам источников издания, такие страны, как Финляндия, Швеция или Чехия, вряд ли согласятся выступать на турнире с участием россиян и белорусов до окончания конфликта на Украине. Также источники считают маловероятным, что канадское правительство разрешит своим спортсменам участвовать в турнирах со сборной России.
В июне IIHF приняла решение не допускать сборные России до Олимпийских игр в Италии. Российские команды отстранены от соревнований под эгидой организации с февраля 2022 года.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами.
Бородавко назвал МОК и FIS суперполитизированными структурами
15 января, 16:58
Бородавко назвал МОК и FIS суперполитизированными структурами
15 января, 16:58
 
Хоккей
 
 
