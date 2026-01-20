Источник: тело мужчины нашли недалеко от финиша заплыва Свечникова

СТАМБУЛ, 20 янв - РИА Новости. Тело мужчины обнаружили в Босфоре недалеко от точки финиша заплыва, в котором участвовал пропавший российский пловец Николай Свечников, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Родственников пропавшего в августе Свечникова вызвали на опознание после обнаружения в Босфоре тела неизвестного мужчины, сообщила ранее РИА Новости родственница пловца Алена Караман.

"Тело мужчины обнаружено у берега района Куручешме на Босфоре", - сообщил агентству источник.

Маршрут межконтинентального заплыва в августе пролегал от причала Канлыджа на азиатской стороне Стамбула до причала Куручешме на европейской.

Поиски пропавшего в Босфорском проливе Свечникова были прекращены в 2025 году, но следствие продолжается, сообщила ранее РИА Новости Караман.

Семья пловца ранее обратилась за помощью в дипмиссию РФ в Афинах. В турецкой береговой охране ранее сообщили родственникам, что есть небольшая вероятность непоступления информации от греческих властей в случае обнаружения тела Николая на территории Греции.

Организаторы межконтинентального заплыва в Босфоре тем временем уже объявили стоимость участия в очередном заплыве, она выросла на 100 евро, а в рублях с учетом курса - на треть, выяснило ранее РИА Новости.

Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее агентству адвокат семьи Альперен Чакмак.