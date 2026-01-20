Водителю, не уступившему дорогу скорой в Приморье, грозит лишение прав

В отношении него составлен административный протокол по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ "Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом".

Нарушение влечет штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года.