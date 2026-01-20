Водителю, не уступившему дорогу скорой в Приморье, грозит лишение прав

ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - РИА Новости. Водителя грузовика в Приморском крае привлекли к административной ответственности за попытку спровоцировать ДТП со скорой, в которой находилась пациентка с переломом позвоночника, сообщает УМВД России по региону.
Как сообщили во вторник в минздраве, водитель грузовика не уступил дорогу скорой во Владивостоке, из-за экстренного торможения пациентке с переломом позвоночника стало хуже. Девушка доставлена в Городскую клиническую больница №2, врачи начали оказывать ей специализированную помощь. Следственное управление СК РФ по региону проводит доследственную проверку.
"Полиция Приморья привлекла к ответственности водителя грузовика, не пропустившего машину скорой помощи", - говорится в сообщении.
Водителем грузовика оказался 39-летний местный житель со стажем вождения 22 года.
В отношении него составлен административный протокол по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ "Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом".
Нарушение влечет штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года.
