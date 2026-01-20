Рейтинг@Mail.ru
Водителю, не уступившему дорогу скорой в Приморье, грозит лишение прав
15:44 20.01.2026
Водителю, не уступившему дорогу скорой в Приморье, грозит лишение прав
Водителю, не уступившему дорогу скорой в Приморье, грозит лишение прав - РИА Новости, 20.01.2026
Водителю, не уступившему дорогу скорой в Приморье, грозит лишение прав
Водителя грузовика в Приморском крае привлекли к административной ответственности за попытку спровоцировать ДТП со скорой, в которой находилась пациентка с... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T15:44:00+03:00
2026-01-20T15:44:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
владивосток
следственный комитет россии (ск рф)
россия
приморский край
владивосток
происшествия, россия, приморский край, владивосток, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Владивосток, Следственный комитет России (СК РФ)
Водителю, не уступившему дорогу скорой в Приморье, грозит лишение прав

Водителя, пытавшегося спровоцировать ДТП со скорой в Приморье, могут лишить прав

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - РИА Новости. Водителя грузовика в Приморском крае привлекли к административной ответственности за попытку спровоцировать ДТП со скорой, в которой находилась пациентка с переломом позвоночника, сообщает УМВД России по региону.
Как сообщили во вторник в минздраве, водитель грузовика не уступил дорогу скорой во Владивостоке, из-за экстренного торможения пациентке с переломом позвоночника стало хуже. Девушка доставлена в Городскую клиническую больница №2, врачи начали оказывать ей специализированную помощь. Следственное управление СК РФ по региону проводит доследственную проверку.
«
"Полиция Приморья привлекла к ответственности водителя грузовика, не пропустившего машину скорой помощи", - говорится в сообщении.
Водителем грузовика оказался 39-летний местный житель со стажем вождения 22 года.
В отношении него составлен административный протокол по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ "Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом".
Нарушение влечет штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года.
ПроисшествияРоссияПриморский крайВладивостокСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
