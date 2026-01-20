https://ria.ru/20260120/shankhayskie-drakony-spartak-smotret-onlayn-2069065224.html
"Шанхайские драконы" — "Спартак": смотреть онлайн матч КХЛ 20 января
"Шанхайские драконы" — "Спартак": смотреть онлайн матч КХЛ 20 января - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
"Шанхайские драконы" — "Спартак": смотреть онлайн матч КХЛ 20 января
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
хоккей
Новости
