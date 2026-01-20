Рейтинг@Mail.ru
22:17 20.01.2026
СМИ выяснили причину смерти шахматиста Народицкого
Причиной смерти американского гроссмейстера и шахматного комментатора Даниэля Народицкого стало случайное отравление несколькими видами наркотиков, сообщает TMZ РИА Новости Спорт, 20.01.2026
шахматы, международная федерация шахмат (fide), спорт, вокруг спорта
Шахматы, Международная федерация шахмат (FIDE), Спорт, Вокруг спорта
© Соцсети FIDEДаниэль Народицкий
Даниэль Народицкий - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Соцсети FIDE
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Причиной смерти американского гроссмейстера и шахматного комментатора Даниэля Народицкого стало случайное отравление несколькими видами наркотиков, сообщает TMZ со ссылкой на управление главного медицинского эксперта Северной Каролины.
По информации ведомства, в организме Народицкого была обнаружена комбинация нескольких наркотических веществ, в том числе с опиоидоподобным действием.
О смерти Народицкого стало известно 20 октября, он скончался в возрасте 29 лет. До произошедшего российский гроссмейстер Владимир Крамник выражал обеспокоенность состоянием американца, написав в соцсетях, что Народицкий использует "нечто совсем большее, чем просто снотворное". Крамник публично призвал близких шахматиста вмешаться, а позже сообщил, что записи с трансляций были удалены для защиты репутации американца. Комиссия по этике Международной шахматной федерации (FIDE) пообещала рассмотреть заявления Крамника, сделанные им до и после смерти Народицкого.
В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. После известия о смерти американца некоторые пользователи в соцсетях обвинили Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста. Пользователи также отметили, что он не выразил соболезнования ни в одной из публикаций после известия о кончине американца. Российский гроссмейстер позднее заявил, что его команда юристов собирает информацию для подачи заявления в полицию и дальнейшего судебного разбирательства из-за поступающих угроз и обвинений.
Родители Народицкого - иммигранты из СССР. Его отец Владимир – с Украины, мать Елена – из Азербайджана. Он входил в топ-200 шахматистов мира и топ-15 шахматистов США. Народицкий представлял США на командном чемпионате мира в 2015 году, в 2019 году он разделил первое место на чемпионате США. В августе 2025 года Народицкий выиграл чемпионат США по блицу. В YouTube-канале Народицкого 482 тысячи подписчиков, на платформе Twitch - 339 тысяч.
ШахматыМеждународная федерация шахмат (FIDE)СпортВокруг спорта
 
