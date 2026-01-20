СМИ выяснили причину смерти шахматиста Народицкого

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Причиной смерти американского гроссмейстера и шахматного комментатора Даниэля Народицкого стало случайное отравление несколькими видами наркотиков, сообщает TMZ со ссылкой на управление главного медицинского эксперта Северной Каролины.

По информации ведомства, в организме Народицкого была обнаружена комбинация нескольких наркотических веществ, в том числе с опиоидоподобным действием.

О смерти Народицкого стало известно 20 октября, он скончался в возрасте 29 лет. До произошедшего российский гроссмейстер Владимир Крамник выражал обеспокоенность состоянием американца, написав в соцсетях, что Народицкий использует "нечто совсем большее, чем просто снотворное". Крамник публично призвал близких шахматиста вмешаться, а позже сообщил, что записи с трансляций были удалены для защиты репутации американца. Комиссия по этике Международной шахматной федерации (FIDE) пообещала рассмотреть заявления Крамника, сделанные им до и после смерти Народицкого.

В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. После известия о смерти американца некоторые пользователи в соцсетях обвинили Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста. Пользователи также отметили, что он не выразил соболезнования ни в одной из публикаций после известия о кончине американца. Российский гроссмейстер позднее заявил, что его команда юристов собирает информацию для подачи заявления в полицию и дальнейшего судебного разбирательства из-за поступающих угроз и обвинений.