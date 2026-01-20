https://ria.ru/20260120/saratov-2069111527.html
В Саратове начали проверку после обрушения потолка в школе
В Саратове начали проверку после обрушения потолка в школе
Прокуратура проводит проверку по факту частичного обрушения потолка в школе № 71 города Саратова, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 20.01.2026
В Саратове начали проверку после частичного обрушения потолка в школе