17:52 20.01.2026 (обновлено: 17:54 20.01.2026)
В Саратове начали проверку после обрушения потолка в школе
В Саратове начали проверку после обрушения потолка в школе
В Саратове начали проверку после обрушения потолка в школе

В Саратове начали проверку после частичного обрушения потолка в школе

© Фото : прокуратура Саратовской областиНа месте частичного обрушения части потолочного перекрытия в школе № 71 города Саратова
На месте частичного обрушения части потолочного перекрытия в школе № 71 города Саратова - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : прокуратура Саратовской области
На месте частичного обрушения части потолочного перекрытия в школе № 71 города Саратова
САРАТОВ, 20 янв - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту частичного обрушения потолка в школе № 71 города Саратова, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко прокуратура Кировского района Саратова проводит проверку по факту частичного обрушения части потолочного перекрытия в учреждении образования. Инцидент произошел в 12 часов 40 минут (11.40 мск – ред.) 20 января 2026 года в МОУ "СОШ № 71". Никто не пострадал", - сообщила прокуратура в Telegram-канале.
Надзорный орган намерен дать оценку соблюдения законодательства об образовании и правах несовершеннолетних при организации учебного процесса.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В петербургской школе обвалился подвесной потолок
17 декабря 2025, 17:31
 
