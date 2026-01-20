https://ria.ru/20260120/samolet-2068922750.html
Разведывательный самолет ВМС США пролетел в направлении Сочи
Разведывательный самолет ВМС США пролетел в направлении Сочи - РИА Новости, 20.01.2026
Разведывательный самолет ВМС США пролетел в направлении Сочи
Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon был замечен в небе над Черным морем недалеко от Сочи, выяснило РИА Новости на основе... РИА Новости, 20.01.2026
Разведывательный самолет ВМС США пролетел в направлении Сочи
Разведывательный самолет ВМС США пролетел над Черным морем в направлении Сочи