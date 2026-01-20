Рейтинг@Mail.ru
Разведывательный самолет ВМС США пролетел в направлении Сочи
02:19 20.01.2026 (обновлено: 07:34 20.01.2026)
Разведывательный самолет ВМС США пролетел в направлении Сочи
Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon был замечен в небе над Черным морем недалеко от Сочи
2026-01-20T02:19:00+03:00
2026-01-20T07:34:00+03:00
черное море, сочи, сицилия, военно-морские силы сша, boeing p-8a poseidon, boeing 737-800
Черное море, Сочи, Сицилия, Военно-морские силы США, Boeing P-8A Poseidon, Boeing 737-800
Разведывательный самолет ВМС США пролетел в направлении Сочи

Разведывательный самолет ВМС США пролетел над Черным морем в направлении Сочи

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing P-8 Poseidon военно-морских сил США
Самолет Boeing P-8 Poseidon военно-морских сил США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon был замечен в небе над Черным морем недалеко от Сочи, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных воздушного судна.
Согласно маршруту следования, борт вылетел с итальянского острова Сицилия, вышел к Черному морю со стороны болгарского города Варна, зашел в пространство Румынии и затем проследовал в сторону Сочи, не приближаясь к Крыму.
Разведывательный самолет ВВС Британии пролетел над Черным морем
8 декабря 2025, 22:29
После этого Poseidon сделал круг, изменил курс в сторону грузинского Батуми, где развернулся и проследовал обратно к Сицилии.
P-8A Poseidon создан на базе гражданско Boeing 737-800ERX и предназначен для отслеживания движения судов, а также обнаружения и борьбы с подводными лодками.
Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
"Пришлось извиняться". Как один полет изменил отношения Москвы и Вашингтона
1 мая 2025, 08:00
 
Черное мореСочиСицилияВоенно-морские силы СШАBoeing P-8A PoseidonBoeing 737-800
 
 
