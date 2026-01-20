https://ria.ru/20260120/salavat-yulaev-avangard-smotret-onlayn-2069064935.html
"Салават Юлаев" — "Авангард": смотреть онлайн матч КХЛ 20 января
"Салават Юлаев" — "Авангард": смотреть онлайн матч КХЛ 20 января - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
"Салават Юлаев" — "Авангард": смотреть онлайн матч КХЛ 20 января
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
хоккей
салават юлаев
континентальная хоккейная лига (кхл)
авангард
анонсы и трансляции матчей
спорт
салават юлаев, континентальная хоккейная лига (кхл), авангард, анонсы и трансляции матчей, спорт
Хоккей, Салават Юлаев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Авангард, Анонсы и трансляции матчей, Спорт