"Салават Юлаев" — "Авангард": смотреть онлайн матч КХЛ 20 января - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Хоккей
 
15:45 20.01.2026
"Салават Юлаев" — "Авангард": смотреть онлайн матч КХЛ 20 января
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
"Салават Юлаев" — "Авангард": смотреть онлайн матч КХЛ 20 января

© Фото : соцсети ХК "Салават Юлаев"Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : соцсети ХК "Салават Юлаев"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. "Салават Юлаев" и "Авангард" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Во сколько начало

Встреча состоится 20 января и начнется в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
