В Испании исключили версию саботажа как причины железнодорожной катастрофы

МАДРИД, 20 янв - РИА Новости. Власти Испании не рассматривают версию саботажа в рамках расследования железнодорожной катастрофы в автономном сообществе Андалусия, в результате которой погибли более 40 человек, сообщил во вторник министр внутренних дел королевства Фернандо Гранде-Марласка.

"Возможность саботажа никогда не рассматривалась. Ни в какой момент и ни при каких обстоятельствах речь не шла о саботаже, а всегда - исключительно о технических причинах и вопросах, связанных с железнодорожными перевозками", - сказал он во время пресс-конференции.