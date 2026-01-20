https://ria.ru/20260120/sabotazh-2069121352.html
В Испании исключили версию саботажа как причины железнодорожной катастрофы
В Испании исключили версию саботажа как причины железнодорожной катастрофы - РИА Новости, 20.01.2026
В Испании исключили версию саботажа как причины железнодорожной катастрофы
Власти Испании не рассматривают версию саботажа в рамках расследования железнодорожной катастрофы в автономном сообществе Андалусия, в результате которой... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T18:22:00+03:00
2026-01-20T18:22:00+03:00
2026-01-20T18:22:00+03:00
в мире
испания
андалусия
мадрид
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068716808_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e8ef287bda6e0d9d6ca7bf6f6714f368.jpg
https://ria.ru/20260119/ispaniya-2068676331.html
испания
андалусия
мадрид
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068716808_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_f5c434b5bb03201731c5a4f17ba49ce1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, андалусия, мадрид
В мире, Испания, Андалусия, Мадрид
В Испании исключили версию саботажа как причины железнодорожной катастрофы
Власти Испании не рассматривают версию саботажа в связи с трагедией в Андалусии
МАДРИД, 20 янв - РИА Новости. Власти Испании не рассматривают версию саботажа в рамках расследования железнодорожной катастрофы в автономном сообществе Андалусия, в результате которой погибли более 40 человек, сообщил во вторник министр внутренних дел королевства Фернандо Гранде-Марласка.
"Возможность саботажа никогда не рассматривалась. Ни в какой момент и ни при каких обстоятельствах речь не шла о саботаже, а всегда - исключительно о технических причинах и вопросах, связанных с железнодорожными перевозками", - сказал он во время пресс-конференции.
Глава МВД призвал не акцентировать внимание на неподтверждённых предположениях и дождаться выводов комиссии, которая занимается расследованием причин трагедии. Однако он отметил, что все гипотезы остаются рабочими.
Железнодорожная катастрофа произошла вечером 18 января в районе населенного пункта Адамус на юге Испании
. Поезд, следовавший в Мадрид
, сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, по которому в этот момент двигался встречный состав. От столкновения он тоже сошел с рельсов. В результате аварии около сотни человек получили ранения. Движение поездов на этом отрезке приостановлено. Причины происшествия расследует специальная комиссия.