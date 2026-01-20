Рейтинг@Mail.ru
Рыбакина вышла во второй круг Australian Open
Теннис
 
08:38 20.01.2026
Рыбакина вышла во второй круг Australian Open
Рыбакина вышла во второй круг Australian Open
Уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах... РИА Новости Спорт, 20.01.2026
теннис
спорт
австралия
москва
казахстан
australian open
австралия
москва
казахстан
спорт, австралия, москва, казахстан, australian open
Теннис, Спорт, Австралия, Москва, Казахстан, Australian Open
Рыбакина вышла во второй круг Australian Open

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
В матче первого круга Рыбакина (5-й номер посева) обыграла словенку Кайю Юван со счетом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут.
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
20 января 2026 • начало в 07:15
Завершен
Елена Рыбакина
2 : 06:46:3
Кайя Юван
Календарь Турнирная таблица История встреч
Рыбакина является финалисткой Открытого чемпионата Австралии 2023 года. В следующем раунде она сыграет с уроженкой подмосковного Жуковского Варварой Грачевой, представляющей Францию.
Результаты других матчей:
Мэдисон Киз (США, 9) - Александра Олейникова (Украина) - 7:6 (8:6), 6:1;
Тереза Валентова (Чехия) - Майя Джойнт (Австралия, 30) - 6:4, 6:4;
Джанис Тьен (Индонезия) - Лейла Фернандес (Канада, 22) - 6:2, 7:6 (6:1).
Джордан Смит - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Любитель обошел элиту мирового тенниса и сорвал куш на турнире в Австралии
14 января, 14:39
 
Теннис Спорт Австралия Москва Казахстан Australian Open
 
