11:04 20.01.2026
Росздравнадзор будет чаще проверять роддома и клиники
общество, россия, москва, алла самойлова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Россия, Москва, Алла Самойлова, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Новорожденный в роддоме. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Родильные дома и клиники вспомогательных репродуктивных технологий будет проверять Росздравнадзор намного чаще, это связано с повышением категорий риска для таких организаций в конце 2025 года, сообщила глава ведомства Алла Самойлова.
"Отмечу, что в конце прошлого года правительством РФ были повышены категории риска для таких медицинских организаций (которые оказывают помощь по профилю акушерства и гинекологии - ред.). И в связи с этим родильные дома и клиники вспомогательных репродуктивных технологий теперь будут проверяться Росздравнадзором гораздо чаще. Это говорит о серьезности поставленных государственным задач в области репродуктивного здоровья и народосбережения", - сказала Самойлова в ходе XX юбилейного международного конгресса по репродуктивной медицине.
XX Юбилейный Международный конгресс по репродуктивной медицине "Эндометриоз. Искусственный интеллект в гинекологии" пройдет в Москве с 20 по 23 января. Конгресс объединит ведущих российских и зарубежных специалистов акушеров-гинекологов, репродуктологов, гинекологов-эндокринологов, иммунологов, генетиков, микробиологов, специалистов в области фундаментальной медицины, клеточной и молекулярной биологии, космической медицины, гинекологов детского и подросткового возраста, гинекологов-хирургов со всего мира – более 70 зарубежных и более 60 отечественных докладчиков-экспертов по всем направлениям репродуктивной медицины.
Илья Середюк - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Глава Кузбасса призвал пересмотреть работу по дородовому контролю в регионе
19 января, 14:14
 
ОбществоРоссияМоскваАлла СамойловаФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
