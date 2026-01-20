Росздравнадзор будет чаще проверять роддома и клиники

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Родильные дома и клиники вспомогательных репродуктивных технологий будет проверять Росздравнадзор намного чаще, это связано с повышением категорий риска для таких организаций в конце 2025 года, сообщила глава ведомства Алла Самойлова.