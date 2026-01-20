https://ria.ru/20260120/rossiya-2069181339.html
Жители Пермского края наблюдают полярное сияние
Жители Пермского края наблюдают полярное сияние - РИА Новости, 20.01.2026
Жители Пермского края наблюдают полярное сияние
Жители нескольких городов и округов в Пермском крае наблюдают полярное сияние. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T23:30:00+03:00
2026-01-20T23:30:00+03:00
2026-01-20T23:30:00+03:00
пермский край
соликамск
октябрьский
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96982/26/969822612_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_acc1e16f1b75cb2806c2e891edd8c152.jpg
https://ria.ru/20260120/burya-2068925336.html
пермский край
соликамск
октябрьский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96982/26/969822612_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_63802946623bf20fd0e7d3b114058ba2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, соликамск, октябрьский, российская академия наук
Пермский край, Соликамск, Октябрьский, Российская академия наук
Жители Пермского края наблюдают полярное сияние
Жители нескольких городов в Пермском крае наблюдают полярное сияние