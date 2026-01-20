Рейтинг@Mail.ru
23:30 20.01.2026
Жители Пермского края наблюдают полярное сияние
пермский край, соликамск, октябрьский, российская академия наук
Пермский край, Соликамск, Октябрьский, Российская академия наук
Жители Пермского края наблюдают полярное сияние

Жители нескольких городов в Пермском крае наблюдают полярное сияние

© Fotolia / karrapavanПолярное сияние
Полярное сияние - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Fotolia / karrapavan
Полярное сияние. Архивное фото
ПЕРМЬ, 20 янв - РИА Новости. Жители нескольких городов и округов в Пермском крае наблюдают полярное сияние.
Снимками ночного неба, на котором видны зеленые, розовые и фиолетовые переливы, делятся в соцсетях жители Березников, Соликамска, Кочевского и Косинского округов, а также поселка Октябрьский.
В Перми в ночь со вторника на среду идет небольшой снег, полярное сияние не наблюдается.
Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили о геомагнитном событии, начавшемся после сильной вспышки на Солнце. Кроме того, в ночь на вторник над территорией России и европейской части континента наблюдались одни из наиболее мощных в XXI веке полярных сияний. Указывалось, что ночью 21 января возможно повторение события, хотя и с несколько меньшей мощностью.
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Начавшаяся на Земле магнитная буря может достичь наивысшего уровня
Пермский крайСоликамскОктябрьскийРоссийская академия наук
 
 
