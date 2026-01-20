Спутник зафиксировал гамма-всплеск, произошедший 11,3 миллиарда лет назад

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российский спутник 239Alferov зафиксировал гамма-всплеск, произошедший 11,3 миллиарда лет назад, Российский спутник 239Alferov зафиксировал гамма-всплеск, произошедший 11,3 миллиарда лет назад, сообщили в пресс-службе компании "Геоскан".

"Гамма-спектрометр совместной разработки "Геоскана" и Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе на борту кубсата 239Alferov зафиксировал гамма-всплеск GRB 260101A. Он произошел, когда возраст Вселенной составлял всего около 2,5 миллиарда лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это событие также зарегистрировали космические обсерватории Swift , Fermi, Konus-Wind, SVOM и GECAM-B. Астрономы определили, что источник мощного гамма-всплеска находится на огромном расстоянии от Земли : свет от него летел около 11,3 миллиарда лет. По мнению ученых, причиной всплеска стал гравитационный коллапс ядра массивной звезды, которая в десятки раз тяжелее Солнца.

Как рассказал старший научный сотрудник Лаборатории экспериментальной астрофизики ФТИ Дмитрий Свинкин, данные 239Alferov позволят точнее определять положение гамма-всплесков на небе.

"Это ключ к тому, чтобы находить их следы в других видах излучения и связывать с источниками гравитационных волн. Опыт, полученный в ходе разработки 239Alferov, позволит "Геоскану" и ФТИ имени А. Ф. Иоффе эффективно развивать группировку малых космических аппаратов для мониторинга гамма-всплесков", — приводит его слова пресс-служба.

Руководитель отдела проектов малых космических аппаратов "Геоскана" Александр Хохлов, в свою очередь, отметил, что зафиксированная спутником кривая вспышки гамма-излучения подтвердила эффективность работы кубсата 239Alferov и установленного на нем гамма-спектрометра.

"Это дает школьникам со всей России инструмент для работы с качественными и точными данными с кубсата в рамках проекта Space-π и помогает им перейти в астрономии от теории к практике. Сегодня такой подход становится основой для космического образования", — сказал Хохлов.