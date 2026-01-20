Число российских посольств в Африке достигнет 49, заявил Лавров

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия готовится открыть посольства в Гамбии, Либерии, Того и на Коморских островах, после чего общее число российских посольств в Африке достигнет 49, то есть посольства будут открыты практически во всех странах континента, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.