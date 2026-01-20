https://ria.ru/20260120/rossija-2069035042.html
Число российских посольств в Африке достигнет 49, заявил Лавров
Число российских посольств в Африке достигнет 49, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
Число российских посольств в Африке достигнет 49, заявил Лавров
Россия готовится открыть посольства в Гамбии, Либерии, Того и на Коморских островах, после чего общее число российских посольств в Африке достигнет 49, то есть... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:10:00+03:00
2026-01-20T14:10:00+03:00
2026-01-20T14:10:00+03:00
в мире
россия
гамбия
либерия
сергей лавров
африка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46e18c9258ec19a81a8009f4b87b0981.jpg
https://ria.ru/20260120/afrika-2068978103.html
россия
гамбия
либерия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10e264e74dd84cfe6f1aa164c550a0a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, гамбия, либерия, сергей лавров, африка
В мире, Россия, Гамбия, Либерия, Сергей Лавров, Африка
Число российских посольств в Африке достигнет 49, заявил Лавров
Лавров: РФ откроет посольства в Гамбии, Либерии, Того и на Коморских островах