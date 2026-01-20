Памфилова рассказала, какие выборы пройдут в России в 2026 году

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более 2 тысяч избирательных кампаний разного уровня, в том числе выборы высших должностных лиц регионов, выборы депутатов местных парламентов и выборы депутатов Государственной думы РФ, запланированы в 2026 году, сообщила РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"И, естественно, уже в разгаре наша подготовка к очень важным выборам депутатов Государственной думы девятого созыва. Причем, она идет уже давно. Это уже сложившаяся за последние годы практика ЦИК России: сразу по завершении кампании мы проводим ее полный анализ, смотрим, что было сделано правильно и где возникали сложности, определяем точки роста", - добавила она.