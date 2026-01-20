Рейтинг@Mail.ru
Памфилова рассказала, какие выборы пройдут в России в 2026 году
Девушка голосует на избирательном участке
Выборы в Государственную думу
 
08:17 20.01.2026
Памфилова рассказала, какие выборы пройдут в России в 2026 году
Памфилова рассказала, какие выборы пройдут в России в 2026 году - РИА Новости, 20.01.2026
Памфилова рассказала, какие выборы пройдут в России в 2026 году
Более 2 тысяч избирательных кампаний разного уровня, в том числе выборы высших должностных лиц регионов, выборы депутатов местных парламентов и выборы депутатов РИА Новости, 20.01.2026
Памфилова рассказала, какие выборы пройдут в России в 2026 году

Глава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова. Архивное фото
Глава ЦИК Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более 2 тысяч избирательных кампаний разного уровня, в том числе выборы высших должностных лиц регионов, выборы депутатов местных парламентов и выборы депутатов Государственной думы РФ, запланированы в 2026 году, сообщила РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Единый день голосования в 2026 году пройдет 20 сентября.
Подсчет бюллетеней в избирательном участке
Названы страны, где пройдут выборы в 2026 году
31 декабря 2025, 07:37
31 декабря 2025, 07:37
"Работа в наступившем году нам предстоит непростая, масштабная – более двух тысяч избирательных кампаний разных уровней, и у каждой – свои особенности, специфика, уровень конкуренции", - сказала Памфилова.
Глава ЦИК России отметила, что на данный момент в семи регионах запланированы выборы высших должностных лиц. По ее словам, к моменту старта кампании это число может увеличиться. Кроме того, в 39 регионах РФ в ЕДГ-2026 пройдут выборы депутатов местных парламентов.
"И, естественно, уже в разгаре наша подготовка к очень важным выборам депутатов Государственной думы девятого созыва. Причем, она идет уже давно. Это уже сложившаяся за последние годы практика ЦИК России: сразу по завершении кампании мы проводим ее полный анализ, смотрим, что было сделано правильно и где возникали сложности, определяем точки роста", - добавила она.
По словам Памфиловой, ожидается также серьезная конкуренция на выборах представительных органов муниципальных образований, в первую очередь это касается региональных столиц - такие выборы запланированы в десяти городах.
Информационный центр ЦИК РФ
В ЦИК рассказали о подготовке к выборам в 2026 году
13 сентября 2025, 12:29
13 сентября 2025, 12:29
 
