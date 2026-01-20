Рейтинг@Mail.ru
Суд запретил приложение для айфонов, меняющее голос при звонке - РИА Новости, 20.01.2026
17:21 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/roskomnadzor-2069098861.html
Суд запретил приложение для айфонов, меняющее голос при звонке
2026-01-20T17:21:00+03:00
2026-01-20T17:21:00+03:00
общество
москва
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://ria.ru/20250402/mosgorsud-2008799625.html
москва
россия
общество, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Суд запретил приложение для айфонов, меняющее голос при звонке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Айфон - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Айфон. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы обязал Роскомнадзор заблокировать приложение для айфонов, которое меняет голос абонента во время телефонных звонков, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Хамовнический районный суд города Москвы удовлетворил административный иск о запрете распространения в Арр Store и на сайте apps.apple.com приложения по изменению голоса абонента при звонке с мобильного телефона", - сообщили в суде.
Решением суда приложение по изменению голоса абонента признано информацией, запрещенной к распространению в РФ. Инстанция отметила, что использование приложения в части изменения голоса абонента делает возможным "осуществлять телефонные звонки, связанные с призывами к экстремистской деятельности, ложными сообщениями о террористических актах, в том числе на объекты социальной инфраструктуры, органы государственной власти, транспорта и места массового скопления людей".
ОбществоМоскваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
