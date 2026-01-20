https://ria.ru/20260120/rosimuschestvo-2069047629.html
Экс-главу свердловского управления Росимущества выпустили из СИЗО
Экс-главу свердловского управления Росимущества выпустили из СИЗО
происшествия
екатеринбург
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
екатеринбург
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Суд в Екатеринбурге выпустил из СИЗО под домашний арест бывшего главу свердловского управления Росимущества Сергея Зубенко, обвиняемого в получении взятки, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
По ее данным, фигуранта выпустили из СИЗО еще прошлой осенью, однако СМИ стало известно об этом только во вторник.
"Ему 18 ноября продлили домашний арест по 21 февраля, а изменена мера пресечения на домашний арест была 19 сентября", – объяснила собеседница агентства.
Ленинский районный суд Екатеринбурга
арестовал Зубенко в апреле прошлого года, ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.