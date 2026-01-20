Экс-главу свердловского управления Росимущества выпустили из СИЗО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Суд в Екатеринбурге выпустил из СИЗО под домашний арест бывшего главу свердловского управления Росимущества Сергея Зубенко, обвиняемого в получении взятки, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

По ее данным, фигуранта выпустили из СИЗО еще прошлой осенью, однако СМИ стало известно об этом только во вторник.

"Ему 18 ноября продлили домашний арест по 21 февраля, а изменена мера пресечения на домашний арест была 19 сентября", – объяснила собеседница агентства.