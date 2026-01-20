Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу свердловского управления Росимущества выпустили из СИЗО - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/rosimuschestvo-2069047629.html
Экс-главу свердловского управления Росимущества выпустили из СИЗО
Экс-главу свердловского управления Росимущества выпустили из СИЗО - РИА Новости, 20.01.2026
Экс-главу свердловского управления Росимущества выпустили из СИЗО
Суд в Екатеринбурге выпустил из СИЗО под домашний арест бывшего главу свердловского управления Росимущества Сергея Зубенко, обвиняемого в получении взятки,... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:45:00+03:00
2026-01-20T14:45:00+03:00
происшествия
екатеринбург
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
https://ria.ru/20260120/mer-2068956018.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Происшествия, Екатеринбург, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Экс-главу свердловского управления Росимущества выпустили из СИЗО

Экс-главу свердловского управления Росимущества Зубенко выпустили из СИЗО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Суд в Екатеринбурге выпустил из СИЗО под домашний арест бывшего главу свердловского управления Росимущества Сергея Зубенко, обвиняемого в получении взятки, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
По ее данным, фигуранта выпустили из СИЗО еще прошлой осенью, однако СМИ стало известно об этом только во вторник.
"Ему 18 ноября продлили домашний арест по 21 февраля, а изменена мера пресечения на домашний арест была 19 сентября", – объяснила собеседница агентства.
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Зубенко в апреле прошлого года, ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.
Евгений Баришевский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Мэра Звездного городка отправили под домашний арест
Вчера, 09:53
 
ПроисшествияЕкатеринбургФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала