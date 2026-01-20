"Реал" — "Монако": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 20 января

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. "Реал" из Мадрида и "Монако" встретятся в матче седьмого тура Лиги чемпионов УЕФА.



Во сколько начало



Встреча состоится 20 января на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и начнется в 23:00 по московскому времени.