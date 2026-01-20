"Реал" — "Монако": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 20 января

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. "Реал" из Мадрида и "Монако" встретятся в матче седьмого тура Лиги чемпионов УЕФА.
Во сколько начало
Встреча состоится 20 января на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и начнется в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
20 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
05’ • Килиан Мбаппе
26’ • Килиан Мбаппе
51’ • Franco Mastantuono
55’ • Тило Керер (А)
63’ • Винисиус Жуниор
(Арда Гюлер)
80’ • Джуд Беллингем
72’ • Джордан Тезе
После шести туров "сливочные" занимают седьмое место, имея в своем активе 12 очков. Монегаски же расположились на 19-й строчке с девятью очками.