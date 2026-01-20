Рейтинг@Mail.ru
"Реал" Мадрид — "Монако": смотреть онлайн трансляцию матча Лиги чемпионов 20 января
Футбол
 
22:00 20.01.2026
"Реал" — "Монако": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 20 января
Встреча состоится 20 января на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и начнется в 23:00 по московскому времени.
футбол
реал мадрид
монако
лига чемпионов уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
"Реал" — "Монако": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 20 января

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. "Реал" из Мадрида и "Монако" встретятся в матче седьмого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Во сколько начало

Встреча состоится 20 января на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и начнется в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Лига чемпионов УЕФА
20 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Реал Мадрид
6 : 1
Монако
05‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Федерико Вальверде)
26‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
51‎’‎ • Franco Mastantuono
(Винисиус Жуниор)
55‎’‎ • Тило Керер (А)
63‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Арда Гюлер)
80‎’‎ • Джуд Беллингем
(Федерико Вальверде)
72‎’‎ • Джордан Тезе
Календарь Турнирная таблица История встреч
После шести туров "сливочные" занимают седьмое место, имея в своем активе 12 очков. Монегаски же расположились на 19-й строчке с девятью очками.
 
ФутболРеал МадридМонакоЛига чемпионов 2025-2026СпортАнонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
