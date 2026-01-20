Рейтинг@Mail.ru
Миллион рублей за каждого: самые опасные преступники России - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/prestupniki-2068346999.html
Миллион рублей за каждого: самые опасные преступники России
Миллион рублей за каждого: самые опасные преступники России - РИА Новости, 20.01.2026
Миллион рублей за каждого: самые опасные преступники России
Министерство внутренних дел России обновило федеральный список самых разыскиваемых преступников. В него вошли 11 человек, обвиняемых в совершении особо тяжких... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T16:35:00+03:00
2026-01-20T16:35:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149172/22/1491722249_18:0:1184:656_1920x0_80_0_0_e5fab6342cd47074aef8edf14bc03921.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149172/22/1491722249_163:0:1038:656_1920x0_80_0_0_f09252ecfff8610c59ed55ca1bb17602.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Миллион рублей за каждого: самые опасные преступники России

© МВД РоссииОперативная съемка МВД России с места ликвидации бандитов в Астрахани
Оперативная съемка МВД России с места ликвидации бандитов в Астрахани - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© МВД России
Оперативная съемка МВД России с места ликвидации бандитов в Астрахани
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Министерство внутренних дел России обновило федеральный список самых разыскиваемых преступников. В него вошли 11 человек, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений.
За информацию, которая поможет задержать любого из них, государство готово выплатить миллион рублей.

Представлялся милиционером, служил келейником

Ведомство опубликовало список в июне 2025-го. Дольше всех там находится 55-летний Андрей Самойлов. Его разыскивают уже 34 года — с ноября 1991 года. Следствие полагает, что он вместе с сообщником ворвался в квартиру челябинского бизнесмена Юрия Пестрова, нанес летальные ножевые ранения ему, его сыну и невестке. Еще трое родственников были тяжело ранены.
© Фото : ГУ МВД по РоссииАндрей Самойлов находится в розыске более 30 лет
Андрей Самойлов находится в розыске почти 20 лет - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : ГУ МВД по России
Андрей Самойлов находится в розыске более 30 лет
Несмотря на знакомство с потерпевшим, мотив преступления так и остался неясным — из квартиры ничего не пропало, включая финансовые ваучеры, бывшие в ту пору в ходу.
После расправы Самойлов пустился в бега. В 1995 году его имя вновь всплыло в связи с покушением на сургутского бизнесмена, но задержать его не удалось. Его подельник Гапонов, задержанный в 1998 году, утверждал, что Самойлов мертв, однако правоохранительные органы продолжают поиски.
Немногим меньше — 25 лет — скрывается от правосудия Андрей Кузнецов по кличке Рыжий. Он разыскивается за тройное убийство. В феврале 1999 года 25-летний Кузнецов с двумя подельниками, представившись милиционером, проник в квартиру к трем торговцам из Таджикистана в Екатеринбурге.
После вымогательства денег налетчики связали жертв, заткнули им рты и открыли огонь на поражение. Кузнецов успел скрыться в Москве, где совершил кражу и отбыл за это срок. После освобождения он дважды сменил фамилию (сначала на Храмова, затем на Осипова) и нашел пристанище в Среднеуральском женском монастыре, где под именем отца Силуана служил келейником у скандально известного схимонаха Сергия.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСторонники бывшего схимонаха Сергия у ворот Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Сторонники бывшего схимонаха Сергия у ворот Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сторонники бывшего схимонаха Сергия у ворот Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
В феврале 2021 года его личность была установлена, но в ходе спецоперации с участием около 50 сотрудников Кузнецову удалось бежать. С тех пор его след затерялся.

Другие фигуранты громких дел

Отдельную категорию составляют криминальные авторитеты, подозреваемые в создании масштабных преступных сетей. Один из них — 63-летний Николай Емельянов по кличке Емеля. Следствие считает, что в 2002 году он создал одну из самых жестоких ОПГ в современной России, влияние группировки распространялось на Брянскую, Смоленскую и Калужскую области.
В банде действовала специальная бригада киллеров, на счету которой, по данным следствия, около 60 заказных убийств на территории России и Белоруссии. Жертвами становились как криминальные конкуренты, так и другие неугодные лица. Группировка была разгромлена в 2013 году, но сам Емельянов успел скрыться и находится в розыске до сих пор.
© Fotolia / FrameAngelПистолет
Пистолет - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Fotolia / FrameAngel
Пистолет
Еще один фигурант из этой категории — "Волгоградский ликвидатор" Владимир Шестерин, находящийся в розыске 13 лет. В октябре 2009-го Шестерин и его подельник Сергей Зрячев проникли в закрытый поселок и расстрелял из автомата вице-президента областной Федерации бокса Станислава Галкина. Зрячев был задержан в 2012 году и осужден, а Шестерину, обвиняемому также в ряде других убийств, удалось уйти.

Преступления против общественной безопасности

Особое место в списке занимают дела, связанные с массовой гибелью людей.
К одной из таких трагедий, по версии следствия, причастен Фахрудин Махмудов, разыскиваемый уже 11 лет. Речь идет о пожаре в торговом центре "Пассаж" в Ухте (Республика Коми) 11 июля 2005 года, унесшем жизни 25 человек.
© Фото : ГУ МВД по РоссииФахрудин Махмудов находится в розыске с 2014-го
Фахрудин Махмудов находится в розыске с 2014-го - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : ГУ МВД по России
Фахрудин Махмудов находится в розыске с 2014-го
Следствие установило, что поджог совершили двое подростков, указавшие на Махмудова и его братьев как на заказчиков. Суд заочно признал Фахрудина Махмудова виновным в ряде тяжких преступлений, включая создание ОПГ и убийства. Он числится в розыске.

Украинец с кельтскими узорами

В списке есть и те, чьи преступления вызвали общественный резонанс из-за их жестокости и количества жертв. "Орский маньяк" Валерий Андреев подозревается в похищениях, изнасилованиях и убийствах как минимум восьми женщин в Оренбургской области в период с 2006 по 2012 год.
Работавший дальнобойщиком "примерный семьянин" Валерий Андреев попал в поле зрения следствия после исчезновения 18-летней Ольги Журавлевой. Девушка села в машину, похожую на его внедорожник. При тайном обыске в его гараже были обнаружены биологические следы и замытые пятна крови. Получив повторный вызов в полицию в 2012 году, 55-летний Андреев скрылся. С 2019 года его розыск ведет Интерпол.
© Управление МВД России по Оренбургской областиВалерий Андреев
Валерий Андреев - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Управление МВД России по Оренбургской области
Валерий Андреев
Еще один серийный преступник — 58-летний украинец Олег Тимошенко по кличке Тимоха. Его разыскивают за бандитизм и убийства более десяти лет. Начав с заказных расправ и разбоев в Молдове, он затем обосновался в Самарской области, где стал штатным киллером в местной ОПГ.
Отличительные приметы: татуировки в виде паука в паутине на левом плече и кельтского узора на правом. Владеет русским, украинским, молдавским языками и приемами карате, часто представляется бизнесменом или спортсменом.
Отдельного внимания заслуживает история 43-летнего уроженца Иваново Дмитрия Мамонова. "Мурманского подрывника" разыскивают уже 23 года. В апреле 2002-го во время застолья он убил ножом знакомого, а затем, пытаясь замести следы и, возможно, уничтожить свидетелей, заминировал труп.
© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСамодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ
Самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ, изъятые сотрудниками ФСБ при задержании подростков, готовивших террористические акты на территории России - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ
Взрывное устройство не сработало, личность преступника была быстро установлена, но поймать его так и не удалось.

Нацистские подонки

В списке также значатся двое командиров украинского нацбатальона "Азов"* — Константин Немичев и Сергей Величко. Они были объявлены в розыск в 2022 году.
Следствие обвиняет их в пытках и убийствах российских военнослужащих, попавших в плен. Им инкриминируется статья о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, они заочно арестованы, а розыск инициирован ФСБ России.
© МВД РоссииОбъявленные в розыск Константин Немичев и Сергей Величко
Объявленные в розыск Константин Немичев и Сергей Величко - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© МВД России
Объявленные в розыск Константин Немичев и Сергей Величко
Объединяет всех фигурантов не только тяжесть деяний, но и способность долгое время успешно избегать правосудия. Они меняют внешность, документы, место жительства и находят укрытие порой в самых неожиданных местах, вплоть до монастырских стен.
Объявление миллионного вознаграждения за информацию об этих преступниках — попытка встряхнуть эту многолетнюю "спячку" дел и мобилизовать общественную помощь.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала