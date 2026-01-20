Миллион рублей за каждого: самые опасные преступники России

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Министерство внутренних дел России обновило федеральный список самых разыскиваемых преступников. В него вошли 11 человек, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений.

За информацию, которая поможет задержать любого из них, государство готово выплатить миллион рублей.

Представлялся милиционером, служил келейником

Ведомство опубликовало список в июне 2025-го. Дольше всех там находится 55-летний Андрей Самойлов . Его разыскивают уже 34 года — с ноября 1991 года. Следствие полагает, что он вместе с сообщником ворвался в квартиру челябинского бизнесмена Юрия Пестрова, нанес летальные ножевые ранения ему, его сыну и невестке. Еще трое родственников были тяжело ранены.

Андрей Самойлов находится в розыске более 30 лет

Несмотря на знакомство с потерпевшим, мотив преступления так и остался неясным — из квартиры ничего не пропало, включая финансовые ваучеры, бывшие в ту пору в ходу.

После расправы Самойлов пустился в бега. В 1995 году его имя вновь всплыло в связи с покушением на сургутского бизнесмена, но задержать его не удалось. Его подельник Гапонов, задержанный в 1998 году, утверждал, что Самойлов мертв, однако правоохранительные органы продолжают поиски.

Немногим меньше — 25 лет — скрывается от правосудия Андрей Кузнецов по кличке Рыжий . Он разыскивается за тройное убийство. В феврале 1999 года 25-летний Кузнецов с двумя подельниками, представившись милиционером, проник в квартиру к трем торговцам из Таджикистана в Екатеринбурге.

После вымогательства денег налетчики связали жертв, заткнули им рты и открыли огонь на поражение. Кузнецов успел скрыться в Москве, где совершил кражу и отбыл за это срок. После освобождения он дважды сменил фамилию (сначала на Храмова, затем на Осипова) и нашел пристанище в Среднеуральском женском монастыре, где под именем отца Силуана служил келейником у скандально известного схимонаха Сергия.

В феврале 2021 года его личность была установлена, но в ходе спецоперации с участием около 50 сотрудников Кузнецову удалось бежать. С тех пор его след затерялся.

Другие фигуранты громких дел

Отдельную категорию составляют криминальные авторитеты, подозреваемые в создании масштабных преступных сетей. Один из них — 63-летний Николай Емельянов по кличке Емеля . Следствие считает, что в 2002 году он создал одну из самых жестоких ОПГ в современной России, влияние группировки распространялось на Брянскую, Смоленскую и Калужскую области.

В банде действовала специальная бригада киллеров, на счету которой, по данным следствия, около 60 заказных убийств на территории России и Белоруссии. Жертвами становились как криминальные конкуренты, так и другие неугодные лица. Группировка была разгромлена в 2013 году, но сам Емельянов успел скрыться и находится в розыске до сих пор.

Еще один фигурант из этой категории — "Волгоградский ликвидатор" Владимир Шестерин, находящийся в розыске 13 лет. В октябре 2009-го Шестерин и его подельник Сергей Зрячев проникли в закрытый поселок и расстрелял из автомата вице-президента областной Федерации бокса Станислава Галкина. Зрячев был задержан в 2012 году и осужден, а Шестерину, обвиняемому также в ряде других убийств, удалось уйти.

Преступления против общественной безопасности

Особое место в списке занимают дела, связанные с массовой гибелью людей.

К одной из таких трагедий, по версии следствия, причастен Фахрудин Махмудов , разыскиваемый уже 11 лет. Речь идет о пожаре в торговом центре "Пассаж" в Ухте (Республика Коми) 11 июля 2005 года, унесшем жизни 25 человек.

Фахрудин Махмудов находится в розыске с 2014-го

Следствие установило, что поджог совершили двое подростков, указавшие на Махмудова и его братьев как на заказчиков. Суд заочно признал Фахрудина Махмудова виновным в ряде тяжких преступлений, включая создание ОПГ и убийства. Он числится в розыске.

Украинец с кельтскими узорами

В списке есть и те, чьи преступления вызвали общественный резонанс из-за их жестокости и количества жертв. "Орский маньяк" Валерий Андреев подозревается в похищениях, изнасилованиях и убийствах как минимум восьми женщин в Оренбургской области в период с 2006 по 2012 год.

Работавший дальнобойщиком "примерный семьянин" Валерий Андреев попал в поле зрения следствия после исчезновения 18-летней Ольги Журавлевой. Девушка села в машину, похожую на его внедорожник. При тайном обыске в его гараже были обнаружены биологические следы и замытые пятна крови. Получив повторный вызов в полицию в 2012 году, 55-летний Андреев скрылся. С 2019 года его розыск ведет Интерпол.

Валерий Андреев

Еще один серийный преступник — 58-летний украинец Олег Тимошенко по кличке Тимоха. Его разыскивают за бандитизм и убийства более десяти лет. Начав с заказных расправ и разбоев в Молдове, он затем обосновался в Самарской области, где стал штатным киллером в местной ОПГ.

Отличительные приметы: татуировки в виде паука в паутине на левом плече и кельтского узора на правом. Владеет русским, украинским, молдавским языками и приемами карате, часто представляется бизнесменом или спортсменом.

Отдельного внимания заслуживает история 43-летнего уроженца Иваново Дмитрия Мамонова. "Мурманского подрывника" разыскивают уже 23 года. В апреле 2002-го во время застолья он убил ножом знакомого, а затем, пытаясь замести следы и, возможно, уничтожить свидетелей, заминировал труп.

Взрывное устройство не сработало, личность преступника была быстро установлена, но поймать его так и не удалось.

Нацистские подонки

В списке также значатся двое командиров украинского нацбатальона "Азов"* — Константин Немичев и Сергей Величко. Они были объявлены в розыск в 2022 году.

Следствие обвиняет их в пытках и убийствах российских военнослужащих, попавших в плен. Им инкриминируется статья о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, они заочно арестованы, а розыск инициирован ФСБ России.

Объявленные в розыск Константин Немичев и Сергей Величко

Объединяет всех фигурантов не только тяжесть деяний, но и способность долгое время успешно избегать правосудия. Они меняют внешность, документы, место жительства и находят укрытие порой в самых неожиданных местах, вплоть до монастырских стен.

Объявление миллионного вознаграждения за информацию об этих преступниках — попытка встряхнуть эту многолетнюю "спячку" дел и мобилизовать общественную помощь.