В Краснодарском крае при пожаре погибли женщина и трое детей

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Женщина и трое детей погибли при пожаре в частом доме в Абинском районе Краснодарского края, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Сообщение о пожаре по улице Демьяна Бедного, дом 17 в станице Холмская Абинского района поступило около 3 часов (совпадает с мск) ночью 20 января. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение в частном доме", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров. При проливке и разборе завалов обнаружены тела четырех человек. Среди погибших дети девяти и шести лет, а также младенец, которому меньше месяца.

"В Абинском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара женщины и троих детей. Следственным отделом по Абинскому району СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 45-летней женщины, ее шести- и девятилетних детей и новорожденного внука по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности" - ред.)", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что ночью во вторник произошло возгорание в одной из комнат частного дома в станице Холмской Абинского района Кубани. Старшая дочь хозяйки дома успела выбраться и вызвать спасательные службы. После того, как пожарные локализовали возгорание, в доме были обнаружены тела хозяйки дома и троих детей.