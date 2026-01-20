В Краснодарском крае при пожаре погибли женщина и трое детей

https://ria.ru/20260120/pozhar-2069096815.html
Женщина и трое детей погибли при пожаре в частом доме в Абинском районе Краснодарского края, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T17:10:00+03:00
2026-01-20T17:10:00+03:00
2026-01-20T17:44:00+03:00
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Женщина и трое детей погибли при пожаре в частом доме в Абинском районе Краснодарского края, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Сообщение о пожаре по улице Демьяна Бедного, дом 17 в станице Холмская Абинского района
поступило около 3 часов (совпадает с мск) ночью 20 января. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение в частном доме", - говорится в сообщении министерства.
По данным ведомства, пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров. При проливке и разборе завалов обнаружены тела четырех человек. Среди погибших дети девяти и шести лет, а также младенец, которому меньше месяца.
Следственное управление СК России
по Краснодарскому краю
сообщило, что по факту гибели семьи возбуждено уголовное дело.
"В Абинском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара женщины и троих детей. Следственным отделом по Абинскому району СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 45-летней женщины, ее шести- и девятилетних детей и новорожденного внука по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности" - ред.)", - говорится в сообщении.
Следствие полагает, что ночью во вторник произошло возгорание в одной из комнат частного дома в станице Холмской Абинского района Кубани. Старшая дочь хозяйки дома успела выбраться и вызвать спасательные службы. После того, как пожарные локализовали возгорание, в доме были обнаружены тела хозяйки дома и троих детей.
Следователь и криминалист СК России осмотрели место происшествия, точная причина и очаг возгорания устанавливаются. Назначены необходимые экспертизы. Отмечается, что уголовное дело передали в производство первого отдела по расследованию особо важных дел по поручению руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова.