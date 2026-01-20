Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае при пожаре погибли женщина и трое детей
17:10 20.01.2026 (обновлено: 17:44 20.01.2026)
В Краснодарском крае при пожаре погибли женщина и трое детей
В Краснодарском крае при пожаре погибли женщина и трое детей
Женщина и трое детей погибли при пожаре в частом доме в Абинском районе Краснодарского края, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 20.01.2026
происшествия
2026
В Краснодарском крае при пожаре погибли женщина и трое детей

В Краснодарском крае при пожаре в частном доме погибли женщина и трое детей

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Женщина и трое детей погибли при пожаре в частом доме в Абинском районе Краснодарского края, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Сообщение о пожаре по улице Демьяна Бедного, дом 17 в станице Холмская Абинского района поступило около 3 часов (совпадает с мск) ночью 20 января. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение в частном доме", - говорится в сообщении министерства.
По данным ведомства, пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров. При проливке и разборе завалов обнаружены тела четырех человек. Среди погибших дети девяти и шести лет, а также младенец, которому меньше месяца.
Следственное управление СК России по Краснодарскому краю сообщило, что по факту гибели семьи возбуждено уголовное дело.
Пожар в десятиэтажном доме в Энгельсе, Саратовская область - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
При пожаре в Энгельсе погиб грудной ребенок
19 января, 08:54
"В Абинском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара женщины и троих детей. Следственным отделом по Абинскому району СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 45-летней женщины, ее шести- и девятилетних детей и новорожденного внука по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности" - ред.)", - говорится в сообщении.
Следствие полагает, что ночью во вторник произошло возгорание в одной из комнат частного дома в станице Холмской Абинского района Кубани. Старшая дочь хозяйки дома успела выбраться и вызвать спасательные службы. После того, как пожарные локализовали возгорание, в доме были обнаружены тела хозяйки дома и троих детей.
Следователь и криминалист СК России осмотрели место происшествия, точная причина и очаг возгорания устанавливаются. Назначены необходимые экспертизы. Отмечается, что уголовное дело передали в производство первого отдела по расследованию особо важных дел по поручению руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Во Владимирской области проведут проверку после гибели ребенка при пожаре
Вчера, 13:50
 
Краснодарский крайАбинский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
