03:58 20.01.2026
При пожаре в частном доме в Бурятии погибли двое мужчин
При пожаре в частном доме в Бурятии погибли двое мужчин
Двое мужчин погибли при пожаре в частном доме в бурятском селе Степной дворец, сообщило во вторник республиканское агентство ГО и ЧС. РИА Новости, 20.01.2026
происшествия
республика бурятия
кабанский район
происшествия, республика бурятия, кабанский район
Происшествия, Республика Бурятия, Кабанский район
При пожаре в частном доме в Бурятии погибли двое мужчин

При пожаре в частном доме в селе Степной дворец в Бурятии погибли двое мужчин

Пожар в частном доме в селе Степной дворец в Бурятии
Пожар в частном доме в селе Степной дворец в Бурятии - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Агентство ГО и ЧС Республики Бурятия
Пожар в частном доме в селе Степной дворец в Бурятии. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 20 янв - РИА Новости. Двое мужчин погибли при пожаре в частном доме в бурятском селе Степной дворец, сообщило во вторник республиканское агентство ГО и ЧС.
По данным ведомства, сообщение о возгорании жилого дома в селе Степной дворец Кабанского района поступило вечером в понедельник. В результате пожара огнем полностью уничтожен дом и пристрой на площади 58 квадратных метров.
"В ходе разведки пожара звеном газодымозащитной службы были обнаружены тела двух погибших мужчин 1959 и 1979 годов рождения. Предварительная причина трагедии - короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные работали в сложных метеоусловиях - при температуре воздуха минус 43 градуса из-за интенсивной подачи воды образовывался густой пар, который вместе с дымом практически полностью лишал спасателей видимости.
Пожар в десятиэтажном доме в Энгельсе, Саратовская область - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Мать погибшего при пожаре в Энгельсе ребенка находится в тяжелом состоянии
