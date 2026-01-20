https://ria.ru/20260120/pozhar-2068927626.html
При пожаре в частном доме в Бурятии погибли двое мужчин
При пожаре в частном доме в Бурятии погибли двое мужчин
Двое мужчин погибли при пожаре в частном доме в бурятском селе Степной дворец, сообщило во вторник республиканское агентство ГО и ЧС. РИА Новости, 20.01.2026
При пожаре в частном доме в селе Степной дворец в Бурятии погибли двое мужчин