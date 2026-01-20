Минск призвал международных игроков попытаться услышать своих оппонентов

МИНСК, 20 янв - РИА Новости. Конференция по разоружению сможет выполнять свои функции, когда ведущие мировые игроки начнут хотя бы пытаться выслушать своих оппонентов, заявила на пленарном заседании конференции постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Лариса Бельская.

Она указала, что эскалация межгосударственных противоречий и настойчивая реализация принципа достижения мира через силу стимулируют увеличение военных расходов, раскручивают спираль гонки вооружений, в том числе в космосе. При этом, по ее словам, вооруженные конфликты используются как полигон для испытаний новых видов вооружений и военных технологий. По словам Бельской, многосторонние механизмы в области разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями, которые на протяжении долгого времени служили соединительной тканью архитектуры международной и региональной безопасности, сейчас стагнируют, а в некоторых случаях разваливаются.