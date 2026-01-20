Минск призвал международных игроков попытаться услышать своих оппонентов

МИНСК, 20 янв - РИА Новости. Конференция по разоружению сможет выполнять свои функции, когда ведущие мировые игроки начнут хотя бы пытаться выслушать своих оппонентов, заявила на пленарном заседании конференции постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Лариса Бельская.
Она сообщила, что Минск выражает глубокое сожаление в связи с тем, что Конференция по разоружению по-прежнему не может выполнять свои функции в качестве уникальной переговорной площадки по вопросам разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями ввиду дисбаланса интересов и принципиальных разногласий в отношении путей обеспечения национальной, региональной и международной безопасности.
"У нас нет немедленного рецепта по выправлению ситуации на Конференции, однако, думаю, что поиск консенсуса невозможен без усилий и попыток хотя бы услышать своих оппонентов и попытаться понять суть их озабоченностей. В первую очередь это относится к ключевым международным игрокам и постоянным членам Совета Безопасности ООН", - приводит слова Бельской пресс-служба МИД Белоруссии.
Дипломат отметила, что кризис международных отношений и продолжающаяся трансформация мирового геополитического ландшафта сопровождаются нарастанием напряженности, конфликтного потенциала и дальнейшей фрагментацией системы международной безопасности. "Все это отражается на деятельности Конференции по разоружению, усугубляя застарелые проблемы и порождая новые вызовы. Игнорирование рядом стран принципов равной и неделимой безопасности, попытки любой ценой расширить сферу своего влияния, в том числе за счет расширения НАТО, вмешательство во внутренние дела суверенных государств стали триггером беспрецедентного кризиса доверия, деградации архитектуры безопасности на европейском континенте, вылившейся в конфликт в Украине, который к сожалению продолжается, несмотря на усилия многих государств, включая США, Китай, Бразилию, Турцию, и мою страну Беларусь, способствовать запуску мирного переговорного процесса", - сказала Бельская.
Она указала, что эскалация межгосударственных противоречий и настойчивая реализация принципа достижения мира через силу стимулируют увеличение военных расходов, раскручивают спираль гонки вооружений, в том числе в космосе. При этом, по ее словам, вооруженные конфликты используются как полигон для испытаний новых видов вооружений и военных технологий. По словам Бельской, многосторонние механизмы в области разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями, которые на протяжении долгого времени служили соединительной тканью архитектуры международной и региональной безопасности, сейчас стагнируют, а в некоторых случаях разваливаются.
"Среди своих приоритетов в рамках сессии Конференции по разоружению 2026 года белорусская делегация хотела бы отметить тему запрещения разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия", - рассказала Бельская.
Дипломат заявила, что Минск поддерживает предложения о целесообразности разработки на площадке Конференции по разоружению универсального международного договора (конвенции) о запрещении разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия.
Белоруссия обратила внимание ООН на нарушения прав человека на Украине
4 июля 2025, 22:07